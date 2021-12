¿Cuál es el estado de salud de Carmen Salinas? Se dan a conocer los reportes más recientes sobre la condición de Carmen Salinas ¿hay signos de recuperación? Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir A casi un mes de haber ingresado al hospital por una hemorragia cerebral que sufrió, Carmen Salinas continúa en coma; lo cual, ha obligado a que sea sometida a una serie de procesos para que la actriz continúe de la mejor forma posible a nivel físico. Sus familiares continúan informando constantemente el estado de salud de la también cantante. "Todo está estable. [Mi abuelita] sigue igual, con sus pequeñas mejorías; el respirador, eso", mencionó Carmelita Plascencia, nieta de la protagonista de la obra Aventurera al programa mexicano de televisión Ventaneando (TV Azteca). "Le haremos más estudios y veremos qué tal pasa el fin de semana", agregó. "Respira por sí misma. Y el respirador, cuando lo usa, está automático para que se pueda apagar cuando ella está respirando por sí sola". Sus familiares también informaron que a la comediante la están realizando los procesos correspondientes para evitar que su cuerpo sea lastimado por permanecer tanto tiempo acostada en una cama. "Los fines de semana le están haciendo pruebas y estudios, para saber [cómo está evolucionado", mencionó por su parte Gustavo Briones, sobrino de la actriz, al mismo medio. "Le están dando los [tratamientos] normales, los mueven y todo para evitar las llagas. Y hablamos mucho, mucho con ella". Carmen Salinas Credit: Mezcalent SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Carmelita Plascencia y Gustavo Briones informaron que los reportes médicos sobre su abuelita y tía, respectivamente, se darán, a partir de hoy, cada lunes y de viva voz para evitar cualquier tipo de especulaciones. Mientras Carmen Salinas sigue luchando por su vida, tal como su parientes mencionan, su personaje en la telenovela Mi fortuna es amarte, que grababa cuando sufrió este problema de salud, será interpretado por María Rojo porque el pasado 2 de diciembre se transmitieron las últimas escenas que grabó.

