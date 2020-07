Fuertes críticas a Offset por un lujoso regalo a su hija de 2 años: Cardi B lo defiende El rapero fue duramente criticado luego de que colgara un video en el mostró el costoso bolso que regaló a su hija Kulture, de solo 2 años. Su esposa salió en su defensa Cardi B. Por Leonela Taveras Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir El rapero Offset fue duramente criticado en las redes sociales luego de que colgara un video en el mostró el momento en que le regaló un costoso bolso a su hija Kulture. "Mejor tarde que nunca. Le di un Birkin a mi bebé", fue el mensaje que escribió el cantante urbano para acompañar el video en el que la niña está visiblemente emocionada por el obsequio, una minicartera de la exclusiva marca en color rosa. Según el diario Daily Mail, cuesta unos $8,000. Los usuarios se preguntaron qué haría una niña de 2 años con una cartera tan exclusiva y si de verdad era un regalo adecuado para su edad. "Probablemente esté más emocionada por la caja [en la que iba el bolso]”, dijo uno. Ante la avalancha de críticas, su esposa Cardi B no se quedó callada y compartió un video en su cuenta de Instagram en el que defendía que el detalle de su pareja con la niña, que cumplió años el pasado 10 de julio. "Odio que cuando las celebridades compran joyas para niños y cosas de diseñadores, la gente dice a los niños no les importa eso, solo les importan los juguetes y los dulces”, dijo. “Pero la cuestión es que los niños también salen, van a restaurantes y a sitios elegantes. Los niños famosos van a hacer alfombras rojas". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La intérprete de Money señaló que su hija sí necesita ese tipo de accesorios y tanto ella como su esposo se sienten bien al regalárselo. Además, destacó que si ella viste bien, su pequeña también tiene que verse bien para evitar las críticas. “No depende de lo que les guste a los niños", comentó. "Si yo vuelo, y papá vuela, entonces mi niña también. Si llevo puesto Cha-nay-nay, mi hija tiene lo mismo. No depende de lo que les guste a los niños. Si fueran los niños, estarían afuera en pañales". La pareja celebró el segundo cumpleaños de Kulture la semana pasada en su casa con la temática de LOL Doll. Madre e hija lucieron adorables con atuendos a juego.

