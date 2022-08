Le llueven las críticas a Kimberly Flores por robar la propina de un mesero Kimberly Flores, esposa de Edwin Luna, está siendo duramente criticada por llevarse la propia que dejaron para el mesero del restaurante. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Kimberly Flores Kimberly Flores | Credit: Instagram Kimberly Flores Kimberly Flores vuelve a estar en el centro de la polémica, después de que se llevara la propia que su esposo, Edwin Luna, le dejó al mesero que los atendió en un restaurante. En un video que se está haciendo viral en redes sociales, se puede ver cómo la modelo es captada llevándose el dinero de la mesa del restaurante. Las imágenes muestran que antes de salir, Flores revisa la cuenta y se lleva la cantidad de dinero que sobraba e destinada para el mesero. Si se mira con detalle, se aprecia cómo se enrolla los billetes y los pone debajo de su celular. No obstante, al salir del local se da cuenta que la están grabando y le pregunta a su esposo si toda esa cantidad de dinero era de propina. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Los usuarios de Internet acusaron a la influencer de ser una tacaña y tener poca clase con comentarios como: "Y no lo regreso todo, si te fijas bien dejó uno abajo del teléfono y no más doblo 1", "Corriente hasta el tope", "Con la clase se nace, no se hace" o "Ellos merecen la propina, tacaña". Para defenderse, la esposa del vocalista de La Trakalosa de Monterrey aseguró que se trataba todo de una broma y que ella misma fue quien pidió que grabasen y compartiesen el video. "Nos encanta hacer bromas, hacer contenido. Yo misma subí ese video. Estaba todo pregrabado, no se crean todo lo que ven. Solo subieron ese pedazo", aseguró Flores. Desde su participación en la primera edición de La casa de los famosos el pasado año, la guatemalteca no ha dejado de dar titulares en la prensa. Muchos cuestionaron la fidelidad a su pareja e incluso su decisión de abandonar el reality de forma inesperada. No obstante, ambos demostraron que su relación sigue muy fuerte y no hacen caso a las críticas de los demás. "Creo que es de siempre. Cada evento, cada proyecto que tengo siempre ha sido así. Pero es parte de [esto. La verdad, eso me hace más fuerte. También hay muchísima gente que me apoya, muchísimas mujeres. Y por ellas también sigo grabando, sigo adelante. Vienen muchos proyectos y estoy muy emocionada, siempre viene algo grande. También en familia, más unión, más confianza y aprendiendo cada día", dijo la modelo poco después de abandonar la el concurso.

