Le llueven críticas a Geraldine Bazán por poner a su hija menor en el reto “Pillow Challenge” Geraldine Bazán y su hija menor Miranda quisieron pasar un momento divertido entre madre e hija al realizar el "Pillow Challenge"; sin embargo, hubo a quienes no les gustó que la pequeña participara. By Carolina Amézquita Pino ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Hace unos días, Geraldine Bazán se unió al reto conocido como “Pillow Challenge” que consiste en usar una almohada a manera de vestido y sin utilizar más ropa. Además de llevar a cabo a esta iniciativa, como lo han hecho otras famosas, también hizo pública las fotos de su hija menor, Miranda, posando con su propio atuendo hecho con una almohadilla. Al parecer, esto no fue del agrado de sus fanáticos, quienes lanzaron una serie de críticas en contra de la actriz. “Pillow dress shotting by Miranda, quien, obviamente, no podía dejar de cumplir”, escribió Bazán para acompañar las respectivas imágenes. “Cuarentena. “’Pillow Challenge’”. RELACIONADO: ¡Hijas de Geraldine Bazán y Gabriel Soto causan furor con este desfile de moda en casa! Image zoom En la imagen, la pequeña, muy sonriente, utiliza una almohada en forma de conejo y en color rosa con detalles blancos. Además, utiliza un ancho cinturón del mismo tono y en la cabeza porta unas orejas del mencionado animal de igual color. Los comentarios en contra no se hicieron esperar. “Qué feas no es agradable”, mencionó una usuaria. Image zoom “¡Estás bella! Geraldine Bazán. Pero no fue correcto que sacaras a la niña! ¡En esa foto! ¡Es mi humilde opinión como madre!”, advirtió una seguidora. “Terrible por la niña”, comentó un fanático. “No incluyas a tu nena en estas cosas, es niña; piensa mejor no está bien que ellas participen en estos retos que claramente son para adultas”, dijo alguien más. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Sin embargo, también salieron en defensa de la histrión al considerar que las imágenes de la niña forman parte de una simple actividad divertida entre madre e hija. Hasta el momento, Geraldine Bazán no se ha pronunciado ante los mensajes negativos. Advertisement

Close Share options

Close View image Le llueven críticas a Geraldine Bazán por poner a su hija menor en el reto “Pillow Challenge”

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.