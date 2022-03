Lanzan críticas a Cynthia Klitbo por defender a Luis de Llano: "Que decepción contigo y tú machismo" Las declaraciones de Cynthia Klitbo en favor de Luis de Llano y denostando lo ocurrido con Sasha Sökol se han convertido en motivo de ataques directos contra la actriz. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Una gran polémica se ha desatado luego que Sasha Sökol diera a conocer que sufrió abuso por parte de Luis de Llano Macedo cuando tenía 14 años. Por ello, han causado molestia las declaraciones que se rescataron de Cynthia Klitbo defendiendo al productor. Todo ocurrió el 22 de febrero del 2022, donde la actriz ofreció una entrevista a Inés Moreno; ahí, habló de su cercana relación con el también creador de grupos musicales. "Luis de Llano me llegó a prestar para mi renta. Luis era un encanto y no fue mi novio ¡eh! Porque no quiso ¡me encantaba! Era un hombre que, para empezar, me protegía siempre mucho. Y yo le decía: 'Luis vamos a ser novios' y él respondía: 'estás muy chiquita'", mencionó Klitbo a la emisión que se transmite por YouTube. "'Pero Sasha está más chiquita que yo [le dije y el respondió] 'sí, pero Sasha está más vividita. Tú no, tú eres una niña buena'". Esa declaración ha desatado una serie de críticas hacia la protagonista de la serie Junta de vecinos. "A tu edad y no tienes la capacidad de razonar, lamentables tus comentarios. Desafortunadamente revictimizas y minimizas el abuso infantil", mencionó un usuario. Cynthia Klitbo Credit: Adrián Monroy/Medios y Media/Getty Images SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Qué decepción contigo y tú machismo"; "Con tus declaraciones hacia Sasha dejaste de ser una mujer que admiraba. Ojalá no le pase a tu hija o a tu nieta con la piedra que tiras te puedes pegar. Sasha era una niña", y "Una niña 'vividita' ¿puede ser abusada? Ah, órale. ¡Qué decepción de comentario! Lamentable", agregaron. Luis de Llano Macedo Credit: Luis de Llano Macedo Instagram "Que forma de apoyar al machismo, niñas buenas vs niñas malas, niñas vividitas vs niñas vírgenes. Me decepcionó mucho tu comentario"; "Una duda ¿las niñas pueden ser vividitas a los 14?", y "De mal gusto tus comentarios. Hoy te me caíste. Minimizar el abuso hacia una niña y con toda saña hacer el comentario de que ya estaba más vividita. Si no alcanzas a ver nada malo en tus comentarios acude a terapia", fueron otros comentarios. Estas reacciones de los internautas opacaron la celebración de 55 de cumpleaños Cynthia Klitbo, quien de momento no se ha pronunciado al respecto.

