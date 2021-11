"Ella jura que es gringa" Critican a Ximena Duque por publicar contenido en inglés, ella se defiende "Tus seguidores son hispanos [entonces] ¿por qué subes videos en inglés?" . Le reclaman a Ximena Duque por publicar contenido en sus redes en inglés. ¡Tienes que leer lo que respondió! Nos quedamos sorprendidos. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir A través de un video que publicó en su cuenta de Instagram, la colombiana Ximena Duque, de 36 años, mostró orgullosa su increíble mansión en Miami y los lujosos autos que posee. "No se trata de presumir, se trata de enseñarles que todo es posible. Yo vine de la nada pero mi madre me enseñó todo lo que necesitaba saber. Trabaja duro y trabaja para alcanzar tus sueños", escribió la ahora empresaria. El video, que ya cuenta con miles de reproducciones, muestra a Ximena y a su esposo Jay Adkins muy felices mostrando su casa y carros, el resultado de su arduo trabajo en equipo. RELACIONADO: Ximena Duque revela la millonaria cifra que ha generado lejos de las telenovelas Si bien muchos de los comentarios felicitan a la pareja por su labor y lo que han logrado, otros han criticado el hecho que su post fue en inglés, y no en español. Critican a Ximena por publicar contenido en inglés SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Mi pregunta es, tus seguidores son hispanos [entonces] ¿por qué subes videos en inglés? ¿Acaso te crees americana? Para colmo escribe todo en inglés , pero ella jura que es gringa". Ximena Duque Ximena Duque | Credit: (Photo by Alexander Tamargo/Getty Images) Ximena Duque Ximena Duque | Credit: IG/Ximena Duque Duque no tardó en contestar el comentario negativo y reiteró que aunque la mayoría de su contenido en redes es en español, ella también habla inglés. La actriz y empresaria se defiende "Mis seguidores también hablan inglés. Vivo en los Estados Unidos, llevo aquí desde que tengo 12 años y ahora tengo 36 años. Saca la cuenta. Llevo más aquí que allá. Y sí, soy gringa. Tengo doble nacionalidad. ¡Usa el traductor. Es simple!", expresó la actriz de Pecados ajenos. ximena duque contesta comentario post ingles gringa Credit: Ximena Duque/IG Lo que tiene se lo ha ganado a base de mucho esfuerzo. Hoy, convertida en uno de los rostros más visibles y exitosos de una compañía multinivel de distribución de productos para el cuidado de la piel y el cabello, Ximena lidera un equipo de mujeres y hombres emprendedores dentro de la compañía a los que asesora para que puedan lograr su independencia económica y cambiar positivamente sus vidas.

