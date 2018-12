Fans alegan que Aracely Arámbula le falta el respeto a la Virgen de Guadalupe en esta foto

SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN

Arcaely Arámbula fue criticada por usuarios en las redes sociales al colgar en su cuenta de Instagram una foto en la que se ve su rostro sobre la imagen de la Virgen de la Guadalupe.

La foto fue publicada originalmente por una cuenta de que se llama Aracely fans VE y Arámbula la repubublicó en su cuenta. La misma parece una fotocaptura de una imagen que se vio en una transmisión de televisión o un montaje, es muy difícil precisar con exactitud. Sin embargo, seguidores de la actriz mexicana no vieron bien la foto y la criticaron duramente.

“Pobre de ti Aracely sueñas despierta. Nunca te podras comparar con la Santísima Virgen porque tú no practicas ninguna de las virtudes que ella tiene. No le llegas ni a los talones que tontería por favor”, dijo una persona. “Me parece una falta de respeto”, “No te compares con la Virgen…” y “¡Eres una irrespetuosa! ¡Quita esa foto! Ofendes a la nación mexicana!”, expresaron.

Sin embargo, hubo quien defendió a la actriz al decir: “¿y quién dijo que se está comparando?”. Otra persona afirmó: “Muy religiosos y todo pero atacando, y criticando, un verdadero católico no es quien se la pasa en la iglesia o rezando, es quien ayuda a los demás, es quien respeta a los demás, hay que hacer nuestra labor del día y no andar atacando”.

Una seguidora de Arámbulo comentó que la imagen parecía sacada de una grabación. “Por si no lo notaron, la imagen parece sacada de algo ya grabado. Sobretodo porque se nota en el logo que aparece a medias, en la parte inferior izquierda. Además! En la publicación no aparece ningún comentario proveniente de Aracely, en el cual ella se compare directamente con la Virgen. Creo que no es muy católico hacer juicios temerarios y expresarse de esa manera de una persona, que a mi parecer no ha ofendido de ninguna manera a La Santísima Virgen María”.