Critican el peso de Danna Paola y ella se defiende de los crueles ataques con estas palabras Tras recibir todo tipo de críticas, la actriz y cantante se ha dirigido a sus detractores con un mensaje claro y directo sobre esta faltas de respeto. Danna Paola ha dado un golpe sobre la mesa para decir ¡basta ya! a las críticas desmesuradas y a los insultos a su físico y al de cualquier compañero de profesión que sea víctima de algo así. Sus detractores han vuelto a meterse con ella y con su peso usando calificativos fuera de lugar y llenos de mala intención. Siempre discreta y sin querer alimentar más la bola de fuego, en esta ocasión, la actriz y cantante ha hablado alto y claro contra quienes se esconden tras una computadora para insultar y ofender a los demás. "Siempre va a haber gente que te va a criticar para bien y para mal y es algo que yo he ido aprendiendo. No es fácil pero hoy en día me siento muy segura de poder salir como la mujer que soy. Para mi lo más importante es encontrar la seguridad que necesitaba y la he encontrado", ha expresado al programa Sale el sol. Ha asumido que las críticas "vienen en el paquete" de ser una artista. Le digan lo que le digan y le pese a quien le pese, ella no piensa dejar de usar filtros ni compartir fotos de todos los tipos y colores. Pero por encima de todo, pide respeto. "Hay que amarse como uno es, uno no es perfecto, Love yourself por favor". Con su voz quiere dejar claro que el mundo del glamour y la purpurina en el que viven, siempre siendo el objetivo de los flashes, tampoco se lo pone nada fácil. "Hemos vivido en una industria que nos ha exigido algo que no es real, hay que apoyar más a lo que es real, con lo que realmente la gente se siente identificada", ha dicho. Sus redes son su vía de comunicación directa con sus fans, ella sabe que tiene una legión de seguidores que le respetan y quieren tal y como es. Lo demás no deja que le afecte pero sí lo denuncia para que se ponga un freno.

