Critican de tóxicos a Megan Fox y Machine Gun Kelly El anillo de compromiso que el cantante le regaló a la actriz, "diseñado para herir cuando se quita", y la idea de Machine Gun Kelly de que el "amor es dolor" han desatado críticas y preocupación. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Luego de un año y medio de relación, Megan Fox y Machine Gun Kelly anunciaron su compromiso. A través de un vídeo con imágenes del emotivo momento publicado en las redes sociales, la actriz dio a conocer el acontecimiento. "De alguna manera, después de año y medio, y de haber caminado el infierno juntos y haber reído más de lo imaginable, me pidió que me casara con él", escribió la enamorada actriz. "Y así como en cualquier vida pasada antes que esta, y como en cualquier otra vida que seguirá, dije que sí… y luego bebimos la sangre del otro". Ese último y peculiar detalle sobre el compromiso fue el enfoque de sus seguidores para llenar la casilla de mensajes de opiniones y cuestionamientos sobre su controversial relación. Pero ha sido el diseño del anillo lo que ha desatado al máximo críticas y preocupación. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN El rapero norteamericano está siendo señalado de "tóxico" luego de revelar que la sortija está diseñada para causar dolor si es removida, según People. "Las bandas [del anillo] son en realidad espinas", expresó el rapero a la revista Vogue. "Así que, si intenta quitárselo, dolerá. ¡El amor es dolor!". Esta revelación tiene consternados a los fanáticos de la actriz que cuestionan el posible mensaje dañino detrás del diseño de la joya, asegurando que muestra una actitud y personalidad posesiva y controladora por parte del cantante, así como un comportamiento abusivo disfrazado de "amor intenso", según los comentarios en las redes sociales. "Solo un recordatorio amigable que el amor NO es dolor", escribió la escritora y productora Kim Caramele en su cuenta de Twitter. "Ese es un mensaje dañino que permite que el abuso y la toxicidad sea malinterpretado por amor. Amor es querer que el otro sea feliz y esté bien… El dolor nunca es el barómetro. Te lo aseguro". 2021 iHeartRadio Music Awards – Backstage Megan Fox y Machine Gun Kelly | Credit: Photo by Phillip Faraone/Getty Images for iHeartMedia Y aunque una gran mayoría de fanáticos concordaron con la declaración de Caramele, acusando a la pareja de normalizar el abuso simplemente por llamar la atención, otros aseguraron que dada la relación fuera de lo común de la pareja, Fox probablemente estuvo de acuerdo en portar una pieza como esa, aunque sea muy poco práctica. "Incluso si es algo que le gusta, es simplemente impráctico", escribió una seguidora, de acuerdo a BuzzFeedNews.com. "Necesitas quitarte los anillos todo el tiempo para hacer cosas básicas. Además, ¿me imagino que ella no lo puede usar al actuar?". El rapero, cuyo nombre de pila es Colson Baker, detalló que la joya del estilo toi et moi, compuesta por una esmeralda colombiana y un diamante, las gemas de cada signo zodiacal de la pareja, representa su unión y lo obscuro de su relación. "El concepto es que el anillo forme dos anillos. Cuando estén juntos, los une un imán. ¿Ves cómo se une? Y luego forma un corazón obscuro", dijo. Hasta el momento, el rapero no ha revelado el valor de la pieza hecha especialmente para su amada, pero expertos estiman que tiene un valor de $500,000.

