¿Se repite la historia de acoso a Alicia Machado con la actual Miss Universo, Harnaaz Sandhu? La reina de belleza Harnaaz Sandhu asegura ser víctima de bullying por su nueva figura. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir La venezolana Alicia Machado fue el centro de la controversia luego de ganar la corona de Miss Universo en 1996. Su sorpresivo aumento de peso la convirtió en presa de sus detractores y víctima instantánea del bullying público. No es un secreto que las críticas y acciones en su contra la hicieron sentir "humillada", según ha expresado la ahora actriz y empresaria. Esa misma historia podría repetirse con la actual Miss Universo. Harnaaz Sandhu, admite que su figura ha cambiado desde que se convirtió en reina de belleza el diciembre pasado, pero asegura que no le preocupa el aumento de peso que ha sufrido. El problema, dice, ha sido el acoso cibernético que ha tenido que soportar desde que mostró unas libritas de más. "Físicamente he engordado, subí unas libras, aumenté mi peso, con lo que estoy totalmente cómoda en este momento", aseguró en exclusiva la joven de 22 años a PEOPLE. "Fui víctima de bullying por subir de peso. Fue un poco incómodo y realmente sorprendente para mí, ver cómo la gente daba su opinión, lo cual no debe importar. No se trata de cómo te ves, se trata de quién eres por dentro y cómo tratas a la gente y en lo que crees". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La belleza originaria de la India, confesó que la dieta y el ejercicio eran su enfoque para ganar la competencia, pero tras obtener la corona, se relajó y disfrutó de lo que se había abstenido. "Estaba realmente enfocada en mi meta y [no] estaba pensando en mi salud. Todo el tiempo estábamos ejercitándonos, haciendo tantas actividades, y después de ganar, tuve casi un mes para relajarme", reveló. "Durante ese tiempo, realmente no me ejercité, y estaba comiendo y disfrutando tiempo con mi familia. Nunca me di cuenta que se empezaría a notar en mi cuerpo". La modelo admite que los comentarios en internet han sido tan crueles que la han hecho llorar. "Definitivamente me quebranté muchas veces", confesó. "En ocasiones, en los momentos menos esperados. Estaba a punto de salir al escenario o algo [así] y todo esto se me venía a la mente. Es realmente triste". Si bien aumentó de peso por la falta de dieta y ejercicio, la Miss aceptó que acudió a un médico que la diagnosticó con alergias que jamás supo que tenía, como a los huevos, la soya y el coco. "Not Okay" New York Premiere Harnaaz Sandhu | Credit: Photo by Cindy Ord/WireImage) Ahora está lista para pasar la página aceptando su nueva figura y trabajando en el amor propio. "He pasado por la fase de mi vida donde me sentía mal por todo. Ahora he empezado a amar todo. Está bien llorar. Está bien sentirse mal.", dijo. "Todos somos imperfectos. Tenemos que darnos cuenta que llega un punto en el que necesitamos abrazar nuestros defectos y cuando haces eso, puedes conquistar cualquier cosa en el mundo", finalizó la joven.

