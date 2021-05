"¡Una injusticia!" Critican duramente a Andrea Meza y Miss Perú sale en su defensa Tras ganar Miss Universo 2021, la mexicana Andrea Meza recibe críticas en redes. Miss Perú, Janick Maceta, sale en su defensa. Por Nohelia Castro Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Tras coronarse ganadora del certamen de belleza Miss Universo 2021, Andrea Meza continúa acaparando titulares. Si bien algunos aplauden el talento y belleza de la mexicana de 26 años, quien luce radiante sin gota de maquillaje, otros no están satisfechos y aseguran que la corona de Miss Universo debió haber ido a Miss Perú, Janick Maceta, ya que según expresaron, era "la más preparada". "Fue evidente el robo hacia Perú. Se notó muy claro que Perú era la ganadora, su inglés impecable, sus respuestas muy buenas. Una injusticia que hicieron para Perú. Ella merecía ser la Miss Universo", escribió un usuario en las redes sociales. "México no debió haber ganado porque no tuvo buenas respuestas; no supo qué decir en la primera vuelta y en la segunda fue peor. Brasil fue exótico y sus respuestas fueron buenas. Perú fue una chica sencilla, con ambiciones y buen inglés", opinó otro. Ante las declaraciones, Miss Perú publicó un emotivo video junto a Meza. "¡Felicidades belleza! Qué alegría haberte conocido, eres una persona que ilumina a todos los que la rodean, te quiero mucho y nunca olvidaré las risas que compartimos y los momentos que vivimos", escribió en el pie del video donde las vemos posando para las cámaras y sonriendo. "Te deseo todos los éxitos en esta nueva etapa, que Dios te acompañe, bendiga y proteja siempre, aquí tienes una amiga para toda la vida". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Miss Perú defiende triunfo de Andrea Meza Antes de culminar su mensaje, la miss peruana pidió a sus 750 mil seguidores más amor y respeto. "No aceptaré ningún tipo de comentario negativo. Todos merecemos respeto. Utilicemos nuestras plataformas para llevar mensajes positivos". El video, que ya ha sido visto más de un millón de veces y cuenta con más de 170 mil likes, fue aplaudido por sus fans. miss peru defiende miss mexico andrea meza criticas Miss Perú (izq.) y Miss México | Credit: Rodrigo Varela/Getty Images (2) "Es realmente gratificante ver que sin importar lo que digan los demás, entre todas ustedes hubo compañerismo y respeto mutuo", comentó un fan a lo que Maceta respondió: "por eso me duele que la llenen de comentarios negativos, porque es mi amiga y la protegeré a como de lugar. No se brilla apagando a otros, nosotras somos un claro ejemplo de union, amor y amistan. Si me quieren y apoyan entonces stop bullying". miss peru Janick Maceta pide respeto y no bullying a miss mexico andrea meza Credit: Janick Maceta instagram La aspirante peruana ingresó al top cinco, e hizo historia al quedar como segunda finalista.

Close this dialog window Share options

Close Login

Close this dialog window View image "¡Una injusticia!" Critican duramente a Andrea Meza y Miss Perú sale en su defensa

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.