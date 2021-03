La madre de Christian Nodal se compromete: ¡así fue la romántica pedida! Silvia Crisina Nodal compartió emocionada el momento de la entrega del anillo al que reaccionaron de inmediato su hijo y su novia Belinda. ¡Qué bonito! Por Teresa Aranguez Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir El amor no solo triunfa en la vida de Christian Nodal sino también en la de su madre. Silvia Cristina Nodal compartía la feliz noticia de su compromiso con Jaime en un mensaje y junto a unas imágenes llenas de romanticismo. "Amé verte ante mí, con gente que ni conocemos. Darme mi anillo, el que tú anhelabas para mí. Has cumplido tu promesa y yo, desde lo más profundo de mi corazón, ¡he recibido mi más grande sueño de cuentos de princesas! ¡Gracias amor!", escribió enamorada en un escrito conmovedor. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN En este escrito lleno de sentimiento, la madre del artista compartió un delicado momento de su vida y la de su prometido en la que pasaron por graves problemas económicos. "Recuerdo el primer anillo de compromiso que me diste el cual lo tuvimos que empeñar porque era eso o no comer. ¡Pero prometiste un día darme el más bonito del mundo!", relató en este mensaje. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Unas palabras a las que inmediatamente reaccionaron su hijo y su nuera, Belinda, con gran amor. "¡Qué hermoso momento! ¡Muchas felicidades a los dos! Les deseo todo lo mejor y que sean muy felices todos los días de su vida, llenos de sorpresas, bendiciones, salud ¡y todo el amor que se merecen para siempre!", les deseó la cantante desde la distancia. Hace días Cristy compartía otra publicación llena de añoranza dedicada a su hijo y la artista, actualmente en España en un proyecto laboral. "Nadie nos advirtió que extrañar es el costo que tienen los buenos momentos", escribió citando la famosa frase de Mario Benedetti. Solo queda felicitar a la pareja por esta bonita noticia. ¡Enhorabuena!

