Cristy, la mamá de Christian Nodal, cumple un sueño largamente anhelado Cristy Nodal, la mamá de Christian Nodal, sabe que tiene muchos motivos para celebrar y así lo hizo. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Cristy Nodal, la mamá de Christian Nodal, sabe que tiene muchos motivos para celebrar. No solo su salud, que parece estar cada vez mejor, o el éxito musical de su hijo, sino también sus logros personales, como el que acaba de anunciar. Según compartió Cristy en su cuenta de Instagram, finalmente pudo comprarse una camioneta de lujo con la que tanto soñaba. Se trata de un Mercedes-Benz negro clase G, cuyo precio ronda los $200,000. "Y al final... Yo pude! Yo puedo! Y siempre podré", escribió la mamá del famoso cantante. "Me sobran los motivos para seguir adelante. Gracias Dios! Gracias a mi familia que siempre creyó en mi! Sueño cumplido", añadió. Enseguida Cristy recibió muchos comentarios de felicitaciones por parte de sus seguidores tras el sueño cumplido: "Muchas Felicidades Hermosa👏🫶🏻. Un sueño más cumplido 👏🏻🙏🏻. Que sigan los éxitos y bendiciones para usted y su familia"; "qué padrisimaaaa está… muchas felicidades y que siga cumpliendo sueños 🙌🏼"; "muchas felicidades 🔥🔥🔥❤️❤️❤️❤️👏👏👏 TU SIEMPRE PUEDES !!!", le dijeron. Christian y Cristy Nodal Christian y Cristy Nodal | Credit: Cristy Nodal/Instagram SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Más allá del logro de Cristy, sus amigos y seguidores se mostraron felices de verla tan bien, ya que en los últimos tiempos tuvo que lidiar con un diagnóstico de cáncer de colon y luego por un fuerte proceso de recuperación.

