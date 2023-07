Cristóbal y Massimo, los hermanos de la hija de Gaby Espino que viven en Venezuela El mayor tiene 10 años, mientras que el menor va a cumplir 8. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Gaby Espino Gaby Espino; Oriana y su padre Cristóbal Lander | Credit: Instagram Gaby Espino; Instagram Cristóbal Lander Oriana, la hija mayor de Gaby Espino, cumplió este fin de semana 15 años. La adolescente celebró esta fecha tan especial desde la playa, frente a un arcoíris y con un atardecer de película. "Te amo mi bebé", escribió la actriz y conductora venezolana desde sus historias de Instagram junto a una imagen de la cumpleañera. El gran ausente en la celebración fue el papá de Oriana, Cristóbal Lander, quien reside en Venezuela con su esposa e hijos. "Hoy hace 15 años llegaste para cambiarme la vida. Puro aprendizaje, me enseñaste todo mi cuchufleta, te amo y es algo que solo tú y yo sabemos, no hace falta estar día a día para sentirlo", expresó este domingo el exgalán de telenovelas desde su perfil de Instagram. La esposa de Cristóbal, Paula Bevilacqua, también tuvo palabras para la primogénita de Espino. "Hoy cumple esta señorita a la que amo mucho. Llegó a mi vida cuando tenía 2 años y medio. Hoy cumple 15. Te quiero mucho, que sean muchos muchos más", compartió la actriz y modelo venezolana desde sus historias de Instagram. Paula Bevilacqua Paula Bevilacqua y Oriana | Credit: Instagram Paula Bevilacqua "Tus hermanos te aman", agregó en otra historia. Oriana tiene dos hermanos por parte de padre: Cristóbal y Massimo. El mayor, Cristóbal, es tan solo 5 años menor que ella, mientras que el más pequeño cumplirá 8 en agosto. Cristóbal, en palabras de su mamá, es "un niño muy noble", "apasionado" y "observador". Cristóbal Cristóbal, hermano mayor de Oriana | Credit: Instagram Paula Bevilacqua Massimo, por su parte, es "genuino", "cariñoso" y "pícaro". Massimo Massimo, hermano menor de Oriana | Credit: Instagram Massimo SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Aunque tienen personalidades diferentes, ambos son muy apasionados del futbol, como prueban las imágenes que han compartido sus orgullosos papás a través de las redes en las que aparecen practicando este deporte. Paula Bevilacqua Paula Bevilacqua, Oriana, Cristóbal y Massimo | Credit: Instagram Paula Bevilacqua Y, sobre todo, quieren mucho a su hermana Oriana.

