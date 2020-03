La crisis del coronavirus azota con fuerza a España. Con más de 9 mil casos confirmados y más de 300 muertos, el país se mantiene desde el fin de semana pasado, y durante al menos los próximos 15 días, en un estado de alarma, lo que significa que ningún ciudadano puede salir de su casa salvo para la realización de determinadas tareas, entre ellas ir a trabajar –siempre que su actividad sea de primera necesidad y por tanto esté permitida–, o adquirir alimentos.

Una de las muchas famosas que se encuentran aisladas en sus casas es Cristina Urgel, quien dio vida a la teniente Patricia O´Farrell en la primera temporada de la exitosa telenovela La reina del sur.

Su caso es todavía más llamativo si tenemos en cuenta que la actriz española se encuentra conviviendo en su casa con una persona portadora del COVID-19: su pareja.

Así lo dio a conocer a través de sus redes sociales la intérprete de 40 años, quien es madre de una niña de cuatro años.

“Todas las mañanas cuando me despierto pienso que todo ha sido una pesadilla. Pero no. Diego [mi pareja] sigue aislado en una habitación, se está recuperando bien, pero no lo vemos. A nosotras nos dan por contagiadas pero no nos hacen las pruebas porque hay prioridades y nosotros estamos asintomáticas. Es lógico”, compartió este martes Urgel a través de Instagram.

“Los días son duros pero hay que sonreír porque Noa solo tiene cuatro años. Desde luego esta va a ser una lección que nos va a cambiar la forma de ver la vida a todos”.

Urgel se hizo muy popular entre el público hispano en 2011 gracias a su participación en la primera temporada de La reina del sur, donde interpretó a Paty O´Farrell.

“La verdad no me esperaba el éxito que tuvo la serie. Me hizo muchísima ilusión porque era un personaje de esos que cuando estudias teatro quieres hacer, totalmente alejado de ti y que tenía todos los ingredientes: cocainómana, lesbiana, narcotraficante… Me hacía muchísima ilusión, pero para nada me imaginaba el éxito. Sabía que era una historia buena, pero no que 8 años después seguiríamos hablando de ello. Me parece increíble”, contaba el año pasado la actriz en una entrevista exclusiva con People en español a 8 años del final de la serie.