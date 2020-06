Cristina Saralegui reaparece en las redes con este importante mensaje Mira aquí el motivador consejo que esta leyenda latina de la comunicación compartió con sus seguidores de las redes sociales. Por Leonela Taveras Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir La productora y presentadora Cristina Saralegui reapareció en las redes sociales con un inspirador mensaje para estos tiempos de pandemia. La responsable del inolvidable El show de Cristina, que lleva años alejada de los medio de las comunicaciones, escribió en su cuenta de Instagram un consejo a sus seguidores ahora que poco a poco se empieza a salir a la calle tras meses de encierro. “Por favor protéjanse, pero no dejen de vivir”, fue parte del mensaje que acompañó a su foto usando una máscara de protección en su “primera salida a cenar” desde que comenzó la cuarentena. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Algunas celebridades no tardaron en reaccionar al importante mensaje de Saralegui, como Gloria Estefan, María Elena Salinas, Neida Sandoval y Lili Estefan, quienes expresaron su emoción al ver a su amiga y colega después de un largo tiempo. La talentosa expresentadora de televisión de 71 años estuvo alejada de las redes sociales durante casi 4 meses. Desde su Instagram siempre comparte fotografía de su vida en familia con su esposo Marcos Ávila, y presume de lo grandes y guapos que están sus hijos y nietos. Image zoom Cortesía de Cristina Saralegui Su show en Univision fue por años una cita obligada en la televisión en español con su coctel de debates sobre los temas más candentes, testimonios personales y entrevistas a celebridades.

