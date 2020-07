Así celebró Cristina Saralegui el cumpleaños del mayor de sus nietos La abuela está orgullosa del adolescente y le dedicó un conmovedor mensaje en sus redes sociales. ¡Mira las fotos de la fiesta familiar! Por Leonela Taveras Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir La legendaria presentadora de televisión Cristina Saralegui celebró con una íntima fiesta junto a su familia el cumpleaños del mayor de sus nietos, Domenic Zampieri. La conductora del inolvidable El show de Cristina, que ya lleva años alejada de los medios, compartió fotografías en las redes sociales, que acompañó con un enternecedor mensaje con el que celebra los 13 años del adolescente. “Hoy hace trece años nació mi primer nieto y aquí junto a Marcos estamos celebrando su cumpleaños. Gracias Domenic, mi niño bello, por tantas alegrías. Qué Dios siempre te bendiga”, escribió en su cuenta de Instagram en una fotografía junto a su esposo, Marcos Ávila, y su nieto. La celebración familiar comenzó con unas donas con diferentes rellenos y sabores para el desayuno, siguió con unas costillas con papas fritas para el almuerzo y unos platos de sushi para la cena. Image zoom Instagram / Thomas Zampieri SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Como postre, la familia también disfrutó de un delicioso pastel, según compartió Thomas Zampieri, el padre del festejado en sus redes. Image zoom Además de la familia, algunos de los amigos del adolescente también se hicieron presentes y desde sus vehículos, en respeto a la distancia por la pandemia, le escribieron mensajes de felicitaciones en pancartas por su natalicio. Domenic es el hijo mayor de Cristina Zampieri, la primogénita de la famosa presentadora, quien también tiene otra hija, que se llama Cristina como su abuela y su mamá. Lejos de la televisión, la periodista aparece de vez en cuando a través de las redes sociales donde comparte fotos de su vida familiar y eventos sociales junto a sus seres queridos.

