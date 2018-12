Cristina Eustace sobre Esteban Loaiza: "es terrible que haya terminado de esta manera"

Cristina Eustace está más que feliz con el resultado que ha dado su aventura de empresaria con su propia línea de cremas de belleza que llevan su nombre. La cantante que combina el escenario con la venta de sus productos naturales — que pronto se extenderá a desodorantes y extensiones — sabe que detenerse no es una opción, ya que como madre soltera, ella es el único sustento de Andrés, el hijo que tuvo con el ex pelotero Esteban Loaiza.

“Ha veces me frustraba, la gente lo vio en mis redes sociales que estaba yo enojada, que tenía mucho coraje contra el papá de mi hijo. Pero cuando ya pasa el tiempo, te das cuenta que hasta te hizo un favor [al irse]. Es un honor poder tener a mi hijo y darle todo lo que yo pueda”, dijo la intérprete a PEOPLE EN ESPAÑOL. “Es el niño que me ha dado la fuerza para yo seguir [adelante]. Sé que no soy la única, desgraciadamente está la epidemia de que hay muchas madres solteras”.

Eustace asegura que desde su separación de Loaiza, a los pocos meses de nacido su hijo, éste jamás ha buscado al pequeño que ya tiene 3 años

“Tu no puedes obligar a nadie a querer a nadie. A veces si me da tristeza y más cuando es el día del padre y él [Esteban] jamás le dio una llamada, ni lo ha hecho y jamás creo que lo hará. Eso es algo que es triste y lo único que yo le puedo decir a mi hijo es que eso crea la ignorancia, él [Esteban] no fue a la escuela, lo único que se dedicó fue al béisbol y no se da cuenta del daño tan grande que hace. A el [mi hijo] no le falta nada. Yo trabajo lo más que puedo para que mi hijo no lo sienta [su ausencia] y hay veces que si pregunta por su papá y pues su papá es su abuelo”, aseguró.

GV Cruz/WireImage

Ahora que Loaiza se encuentra en una situación legal comprometedora tras su arresto por posesión de drogas, la cantante no tiene más que buenos deseos para el padre de su hijo, quien se rumora contraerá nupcias próximamente. “Ojalá que le vaya bien. La verdad que como él nunca ha sido parte de nuestra vida, pues ni sé [si se va a casar]. Yo sinceramente le deseo bien y ojalá que la vida le esté dando lecciones para que crezca como ser humano. Es lo que yo le pido a Dios, porque al final de cuentas mucha gente lo ve como un gran deportista y es terrible que haya terminado de esta manera”, comentó. Por su parte, Eustace se enfoca en hacer crecer su línea de belleza, al mismo tiempo que promueve su disco “Homenaje a Rocío Dúrcal”. “Uno nunca debe de olvidar de donde uno viene. Todas las personas que están involucradas en este [nuevo] sencillo, son de las personas que me echaron la mano cuando estaba yo soñando en ser artista”, aseguró.