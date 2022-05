Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez lucen más recuperados de la pérdida de su bebé Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez parece que poco a poco van recuperándose de la pérdida de uno de los dos gemelos que la modelos española dio a luz en abril. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez | Credit: Cristiano Ronaldo/Instagram Como bien dice el dicho, la vida sigue y por muchas piedras que nos ponga en el camino finalmente hay tratar de encontrar la luz al final del túnel. Eso es lo que están haciendo Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez, quienes a pesar de la triste pérdida de su bebé tienen muchas razones para vivir y apostar por la vida. El pasado mes de abril la pareja anunció con profundo pesar que habían perdido a uno de los gemelos que la modelo estaba esperando. "Es el dolor más grande que unos padres pueden sentir. Solo el nacimiento de nuestra hija nos da la fuerza para vivir este momento con algo de esperanza y felicidad", dijeron. Ahora a ambos se les ha visto recuperar la sonrisa a bordo de un yate, disfrutando del sol y las vistas, en una foto que el futbolista compartió en sus redes sociales acompañada de un corazón. Georgina y Cristiano son padres de Cristiano Jr.; los mellizos Eva María y Mateo Ronaldo; Alana Martina; y la bebecita que acaba de nacer, quien lleva por nombre Esmeralda. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Todo este tiempo la pareja ha recibido mucho apoyo por parte de los familiares y de los fans del portugués. Cuando Cristiano marcó su gol número 100 en la Premier League de Inglaterra, se lo dedicó a su bebé fallecido.

