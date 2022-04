Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez de luto: "Es el dolor más grande que unos padres pueden sentir" ¡Qué triste noticia! Ronaldo y Georgina devastados por la muerte de uno de sus mellizos. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir ronaldo georgina rodriguez muere uno de sus mellizos hijo Credit: Kate Green/Getty Images for MTV Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez acaban de anunciar la muerte de uno de sus mellizos. La triste noticia se dio a conocer este lunes luego que el futbolista y su pareja compartieran un comunicado en sus redes sociales. "Con nuestra más profunda tristeza tenemos que anunciar el fallecimiento de nuestro hijo", se lee en el post de Instagram. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Cabe recalcar que Georgina se encontraba en la dulce espera de mellizos. "Es el dolor más grande que unos padres pueden sentir. Solo el nacimiento de nuestra hija nos da la fuerza para vivir este momento con algo de esperanza y felicidad". Ronaldo y la protagonista del documental de Netflix I am Georgina están devastados. "Queremos agradecer a los doctores y enfermeras por su cuidado y apoyo. Estamos devastados por esta pérdida y rogamos privacidad en este duro momento", dijo. "Bebé, eres nuestro ángel. Siempre te amaremos. Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez". ronaldo georgina muere hijo mellizo Credit: Ronaldo Instagram El pasado mes de octubre la pareja nos sorprendió a todos con el anuncio de que esperaban mellizos. "Encantados de anunciar que esperamos mellizos. Nuestros corazones están llenos de amor, estamos deseando conoceros", dijeron. De una manera sencilla pero muy tierna, la familia conoció que traerían al mundo a una niña y un niño. Fueron sus cuatro hijos Cristiano Jr., Alana Martina, Eva María y Mateo los encargados de explotar los globos, de los que salieron los colores azul y rosado. Esta noticia está en desarrollo

