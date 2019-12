Las vacaciones de Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez en Dubái By Alma Sacasa ellipsis Más Previous Applications Ver Todo Empezar galería Next IG/Georgina Rodríguez Antes de viajar a Emiratos Árabes Unidos, la modelo llevó a los niños a unas vacaciones navideñas en la nieve. Empezar galería En la nieve IG/Georgina Rodríguez "Mi palabra favorita "mamá" 💖❄️🌨️🏔️☃️👶🏻👶🏻👶🏻👶🏻", dijo la española, quien no reveló dónde se encontraba la estación de esquí en la que estaban. ¿Podría ser en los Alpes italianos? 1 de 9 Applications Ver Todo Advertisement Advertisement Reina de nieve IG/Georgina Rodríguez "La Frozen morena ❄️🌨️🏔️👸🏻", se autodenominó. 2 de 9 Applications Ver Todo Los hermanos IG/Georgina Rodríguez Cristiano Ronaldo Jr. parece ser un buen hermano y se preocupa por lod más pequeños. 3 de 9 Applications Ver Todo Advertisement ¡Feliz Navidad! IG/Georgina Rodríguez "Que tengáis días llenos de amor, ahora y siempre... 🎄✨❤️🌸 ¡Feliz Navidad!", compartió la modelo, una vez cambiaron el frío por el sol de Dubái. 4 de 9 Applications Ver Todo En las motos de agua IG/Georgina Rodríguez No solo disfrutan de sus vacaciones con sus hijos, sino también con amigos. 5 de 9 Applications Ver Todo Aventurera IG/Georgina Rodríguez "Disfruta la vista ❤️✨", aconsejó. 6 de 9 Applications Ver Todo Advertisement Advertisement Advertisement Tiempo para ellos IG/Georgina Rodríguez La pareja decidió pasar tiempo juntos lejos de los niños. 7 de 9 Applications Ver Todo Mostrándolo todo IG/Georgina Rodríguez La española compartió este sexy video en que parece hacerle la competencia a Kim Kardashian. 8 de 9 Applications Ver Todo También en las vacaciones IG/Cristiano Ronaldo "Entrenamiento en la piscina", compartió el futbolista, en una imagen mucho más recatada que la de su pareja. 9 de 9 Applications Ver Todo Advertisement Advertisement Advertisement Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancelar Empezar galería Next Compartir la galería Advertisement La galería al completo Advertisement

