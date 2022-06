Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez celebraron a lo grande el cumpleaños de sus mellizos Georgina Rodríguez y Cristiano Ronaldo celebraron los 5 añitos de sus mellizos, Mateo y Eva, a quienes sorprendieron con una divertida fiesta. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Cumpleaños de los mellizos Mateo y Eva Cumpleaños de los mellizos Mateo y Eva | Credit: Georgina Rodríguez/IG Georgina Rodríguez y Cristiano Ronaldo siguen disfrutando de la gran familia que han forjado juntos. Por eso fue tan especial este domingo, día en que celebraron los 5 añitos de sus mellizos, Mateo y Eva, a quienes sorprendieron con una divertida fiesta de cumpleaños. Aunque Cristiano Ronaldo disputaba un partido con la selección de Portugal y no estuvo presente, la familia preparó la fiesta que los niños disfrutaron muchísimo, con una decoración de globos de colores, muñecos inflables y cakes con temática de "Frozen" y de la marca de automóviles Ferrari. "Felices 5 años a los amores de mi vida", dijo Rodríguez en redes. "Mamá no puede estar más orgullosa de vosotros y en los seres tan maravillosos que os estáis convirtiendo. Os amo con todo mi corazón ✨❤️ Por soplar millones de velas juntos 🎂💕👨‍👩‍👧‍👦", añadió. Por su parte, aunque no estuvo presente, Ronaldo no dejó pasar por alto la fecha y escribió unas hermosas palabras a sus pequeños en redes sociales. "Feliz cumpleaños mis amores 🎂🎉🙏🏽 Papi no podría estar más orgulloso de ustedes, sigan siendo felices y con esas hermosas sonrisas 😀😘 Los quiero mucho ❤️❤️", expresó. Pero para suplir la ausencia del futbolista, su familia usó una gigantografía de Cristiano, haciéndole saber que por más lejos que se encuentre, siempre está presente con los suyos. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez | Credit: Cristiano Ronaldo/Instagram Georgina y Cristiano se han estado recuperando de la pérdida de uno de uno de los mellizos que nacieron el pasado mes de mayo, un suceso que han podido enfrentar gracias al amor de su hermosa familia. Georgina y Cristiano son padres de Cristiano Jr.; los mellizos Eva y Mateo; Alana Martina; y la bebecita que acaba de nacer, quien lleva por nombre Esmeralda, quienes hacen de ellos unos padres extremadamente felices.

