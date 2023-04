Aseguran que Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez atraviesan una crisis El futbolista portugués Cristiano Ronaldo y la modelo española Georgina Rodríguez estarían atravesando una crisis de pareja, según reportes. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez podrían estar atravesando una crisis de pareja. La mudanza de la pareja al Medio Oriente tras el futbolista unirse al equipo Al-Nassr ha traído tensión, aseguran. El programa de televisión Noite das Estrelas reporta que Cristiano supuestamente está molesto con Georgina porque la modelo española pasa mucho tiempo haciendo compras y visitando centros comerciales en Arabia Saudita. "Ronaldo no está feliz. Georgina se pasa el día metida en un centro comercial en Riad y esa es una de las razones por las que a Cristiano esta historia le empieza a no hacer gracia", Daniel Nascimento, presentador del programa. El presentador añadió que la estrella del reality show Soy Georgina de Netflix ha cambiado de actitud y ahora se siente "a la altura de Cristiano", algo que supuestamente tiene molesto al futbolista portugués. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Cristiano Ronaldo Georgina Rodríguez Credit: (Carlos Costa/NurPhoto via Getty Images) "Hace meses lo llevo diciendo. No están bien y es probable que se separen. La realidad es que CR7 está harto de ella. Esa es la realidad. Sigo diciendo que no habrá boda. Están juntos para alimentar el producto", dijo en el programa Leo Caeiro, quien es amigo de Dolores Alveiro, la madre de Cristiano. Ni Cristiano Ronaldo ni Georgina Rodríguez han dado declaraciones públicas sobre este tema. En sus redes sociales, la pareja se muestra unida y feliz.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Aseguran que Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez atraviesan una crisis

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.