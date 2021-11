Los tiernos mensajes de Cristiano Ronaldo y Georgina a su pequeña Alana en su cumpleaños Como padres embobados con su niña, tanto Cristiano Ronaldo como Georgina Rodríguez le han dedicado lindos mensajes de felicitación a su pequeña Alana, quien este viernes ha cumplido sus 4 añitos de vida. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Alana Alana | Credit: Georgina Rodríguez/Instagram Como padres embobados con su niña, tanto Cristiano Ronaldo como Georgina Rodríguez le han dedicado lindos mensajes de felicitación a su pequeña Alana, quien hoy está cumpliendo sus 4 añitos de vida. "Felices 4 años mi vida. Te soñamos y te creamos 💖 Te amamos infinito 👨‍👩‍👧‍👧 x6", escribió Rodríguez en Instagram. También compartió hermosas fotos de la niña junto a ella, su padre y sus hermanos, y en divertidos momentos donde Alana baila incluso al ritmo de reguetón. Por su parte, Ronaldo escribió en Instagram: "¡Felicitaciones, princesa de papá! ¡Que tengas un feliz día mi amor!". El futbolista portugués también compartió varias fotos, entre ellas un collage de cuando él era pequeño, donde se ve que tiene un parecido tremendo con su hija, que heredó sus mismos rizos y su mirada. Enseguida los seguidores de la pareja le enviaron a Alana los mejores deseos en este cumpleaños. "Felicidades princesita", "Una señorita ya ❤️. Felicidades 😍😍", "Mis mejores deseos para ti", le desearon. Alana Alana | Credit: Georgina Rodríguez/Instagram Además de Alana, Rodríguez y la estrella de fútbol son padres de los gemelos, Eva Maria y Mateo. Ronaldo también tiene a Cristiano Ronaldo Jr. de otra relación anterior. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Rodríguez y Ronaldo han logrado crear una familia grande y llena de armonía. En una ocasión CR7 compartió un video donde se muestra lo que hace junto a su esposa y sus cinco hijos cada día antes de comer, y es nada más y nada menos un ritual donde pronuncian las palabras "intimidad, honestidad, compromiso, tú, yo, nosotros".

