Cristiano Ronaldo traslada a su gato en su jet privado tras ser atropellado en Italia El astro del fútbol y su familia se llevaron un gran disgusto tras la noticia y decidieron llevarlo a España para sus cuidados y recuperación Por Teresa Aranguez Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Se llama Pepe y es un miembro más de su familia. Por eso, cuando el minino de Cristiano Ronaldo era atropellado esta semana en Turín, el futbolista no dudó ni un segundo en trasladarlo a España para sus cuidados y recuperación. Para su comodidad y, sobre todo, por la rapidez que requería el viaje, el exmadridista puso a su disposición nada más y nada menos que su jet privado. Un lujoso viaje con todas las atenciones para su gatito querido. El disgusto tanto para Cristiano como para su pareja Georgina Rodríguez y sus hijos ha sido muy grande, afortunadamente Pepe está a salvo y poniéndose bueno. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Su recuperación se llevará en España, donde Ivana Rodríguez, hermana de la modelo, lo ha recibido para encargarse de sus cuidados. El gato de la pareja, de raza esfinge como el que tenía Rachel en la serie Friends, sufría importantes heridas tras su atropello después de escaparse de la casa que tienen en tierras italianas. Inmediatamente sería atendido en el hospital donde pasó varios días bajo observación. El chiquitín ya está estable y fuera de peligro. El viaje en la aeronave del delantero portugués, un Gulfstream G200 valorado en 19 millones de euros, le llevó hasta los brazos de su tita que lo está cuidando con mucho mimo. Todo el cariño para Pepe y la familia. Deseando verle de nuevo haciendo de las suyas en las redes sociales, ¡donde ya es toda una estrella!

