La increíble sorpresa de Cristiano Ronaldo a Georgina para cerrar su cumpleaños 28 Cristiano Ronaldo sorprendió a la modelo española Georgina Rodríguez por su cumpleaños durante unas vacaciones en Dubái con un regalo espectacular y muy visual. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez | Credit: Georgina Rodríguez/Instagram Georgina Rodríguez llega a sus 28 años rodeada de sus tres hijos, su hijastro, en espera de mellizos, y con el amor de su pareja, Cristiano Ronaldo, quien no quiso pasar por alto su cumpleaños. Por ello sorprendió a la modelo durante unas vacaciones en Dubái. Rodríguez no se esperaba que al finalizar este 27 de enero, día de su cumpleaños, el futbolista iba a regalarle otra sorpresa, que consistió nada más y nada menos que en un espectáculo de láser con el rostro de la madre de sus hijos en la fachada de la famosa torre Burj Khalifa. "Feliz cumpleaños mi amor 🎂❤️🙏🏽", escribió Cristiano Ronaldo al compartir imágenes de su pareja en su nuevo show de telerrealidad Soy Georgina, de Netflix. Por su parte, la española quedó boquiabierta ante tan inesperado regalo, y no pudo más que agradecer a su pareja y a quienes la rodean. "Así acaba este emocionante día ❤️ No me salen las palabras 😭 Gracias, Gracias y Gracias @cristiano No me puedes hacer más feliz cada día 💖", dijo la modelo de ascendencia argentina en Instagram. Rodríguez también compartió otras fotos del espectacular cumpleaños que tuvo junto a su amor y seres queridos, y en realidad se ve que la pasó a lo grande, y sobre todo rodeada de cariño. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Pero no es la primera vez que el jugador del Manchester United sorprende a su pareja con exuberantes regalos. El pasado mes de octubre, aunque no había una fecha específica, Cristiano Ronaldo le regaló a su pareja un lujoso joyero casi de su tamaño, de la firma Louis Vuitton valorado en casi $150,000.

