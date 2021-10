El regalo de casi $150,000 con el que Cristiano Ronaldo sorprendió a Georgina Cristiano Ronaldo ha decidido sorprender a su pareja con un lujoso regalo de la firma Louis Vuitton, valorado en casi $150,000. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez | Credit: Daniele Venturelli/Daniele Venturelli/WireImage No es el cumpleaños de Georgina Rodríguez, pero a Cristiano Ronaldo evidentemente no le importan las fechas y ha decidido sorprender a su pareja con un lujoso regalo de la firma Louis Vuitton valorado en casi $150,000. Rodríguez no pudo contener la emoción y compartió con sus seguidores de Instagram el regalo del astro portugués, que consistió en nada más y nada menos que en un joyero casi de su mismo tamaño. "Sigo sin palabras", dijo la pareja del futbolista al mostrar su regalo, que dejaría sin palabras a cualquiera. Joyero de Louis Vuitton Joyero de Louis Vuitton | Credit: Georgina Rodríguez/Instagram Se trata del joyero Malle Vendôme de la firma Louis Vuitton, que mide 1'40 metro de alto, 62 cm de largo y 55 cm de ancho. Según dice firma en su página web, el joyero fue creado para "conmemorar la inauguración de la nueva boutique de Louis Vuitton en la Place Vendôme, cuna de los joyeros parisinos". El lujoso artículo tiene ocho cajones para guardar joyas, un busto para los collares, espacio para anillos, espejo. ¡El joyero es casi un clóset! Además, el regalo incluyó tres maletines de la misma marca. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Cristiano y su pareja están ya acostumbrados a hacerse este tipo de regalos costosos. El pasado año, Rodríguez sorprendió a la estrella de fútbol con un Mercedes valorado en $197,000 en el día de su cumpleaños. "¡Qué ganas de transportar nuestro amor en tu regalo! Feliz cumpleaños", le dijo Rodríguez.

