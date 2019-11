Cristiano Ronaldo y su novia Georgina ¿se casaron en secreto? Fuentes en Europa aseguran que el capitán del Club Juventus y su novia Georgina se han casado en secreto. By Mayra Mangal ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Señores el runrún se ha desatado con fuerza en Italia de que Cristiano Ronaldo y su novia Georgina Rodríguez se han casado en secreto. La revista italiana Novella 2000 señala que el CR7 y capitán del Club Juventus habriá contraído nupcias con la modelo nacida en Argentina y madre de su hija Alana Martina "en Marruecos" en una boda "a prueba de paparazzi". Según se indica el futbolista Badr Hari habría sido quien organizó la supuesta ceremonia de la cual aún no hay fotos publicadas. Novella 2000 no se limita a soltar la bomba: También se asegura que el astro del fútbol -y uno de los más grandes influencers del mundo- habría cambiado su testamento para incluir a su amada, quien ha hecho de madre de sus hijos prácticamente desde que se unió al futbolista. Según se señala el rumor de una boda inminente circulaba a la pareja desde hace meses, aún así, las supuestas nupcias sorprenderían hasta a las personas más cercanas a la pareja. Image zoom Daniele Venturelli/Daniele Venturelli/WireImage Este verano el par de tortolitos fueron captados en unas vacaciones muy hot por el Mediterráneo. Y desde hace meses ella luce un anillo de diamantes gigantesco. Según la agencia EFE, hasta el momento el delantero del Juventus no ha desmentido la noticia ni brindado más detalles al respecto. Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez iniciaron su tórrido romance en noviembre del 2016 cuando él era el delantero del Real Madrid y residía en Madrid. La pareja se conoció en un evento de moda en una boutique en la capital española y prácticamente desde entonces se volvieron inseparables. Un año después dieron la bienvenida a su hija Alana Martina en una clínica de dicha ciudad. Advertisement

