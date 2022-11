Cristiano Ronaldo sale del Manchester United y estas podrían ser las razones El delantero dejó oficialmente las filas del Manchester United, según comunicó el club de fútbol este martes. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Cristiano Ronaldo ha abandonado las filas del Manchester United, según comunicó el club de fútbol este martes. "Cristiano Ronaldo dejará el Manchester United de mutuo acuerdo, con efecto inmediato", informó el Manchester en un comunicado. "El club le agradece su inmensa contribución durante dos etapas en Old Trafford, anotando 145 goles en 346 apariciones, y le desea a él y a su familia lo mejor para el futuro", dijeron. Por último, el equipo aseguró que "todos en el Manchester United siguen enfocados en continuar el progreso del equipo bajo Erik ten Hag y trabajar juntos para lograr el éxito en el campo". Hasta el momento, Ronaldo no ha dado ninguna declaración al respecto. En su última publicación en redes sociales de hace unas horas habla de su nuevo vínculo con la firma de joyas y relojería Jacob & co. "Estoy emocionado de anunciar mi asociación con @jacobandco, una de las marcas de relojes líderes en el mundo. Hoy revelamos nuestra primera colección de relojes que co-diseñé con mi querido amigo @jacobarabo", dijo. Esta noticia llega luego de las declaraciones que ofreciera el futbolista en una entrevista con el periodista inglés Piers Morgan, donde dijo que se siente "traicionado" por el club. "El Manchester United intentó forzar mi salida. No sólo el entrenador, sino también el resto de personas que rodean al club. Me sentí traicionado", sostuvo. "Si me preguntan si terminara mi carrera hoy, ¿estaría contento? Obviamente, sí. No podría pedir más, sería injusto, pero un pequeño Mundial... sería divertido", declaró. Cristiano Ronaldo Cristiano Ronaldo | Credit: Gualter Fatia/Getty Images SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Aunque todavía se desconoce cuál será el destino profesional del portugués, de acuerdo con varios medios de prensa este podría irse o al Newcastle o al Al-Nassr, ambos de Mohammed Bin Salman, heredero al trono de Arabia Saudí.

