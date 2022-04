"Se pone lo que quiere": estalla Cristiano Ronaldo por las críticas a su hijo Cristiano Ronaldo apareció con un comentario para callar a todos aquellos que se sienten en el derecho de hablar de cómo viste su hijo Cristiano Jr. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Si de defender a sus hijos se trata, Cristiano Ronaldo es el primero. Ahora que los seguidores en redes sociales han criticado a su hijo mayor, Cristiano Jr., de tan solo 11 años, el futbolista apareció con un comentario para callar a todos aquellos que se sienten en el derecho de hablar de su pequeño. Todo sucedió luego de que la abuela del niño Dolores Aveiro compartiera una hermosa foto junto a su nieta donde el jovencito vestía un look bastante informal de short, abrigo deportivo y chancletas con calcetines. "Con mi querido nieto ❤️😘", escribió la abuela. Algunos repararon en el detalle de que los calcetines que lleva puestos Cristiano Jr. en la foto son Adidas, cuando su padre representa a la marca Nike. Esto hizo que los seguidores se explayaran en críticas contra el mayor de los hijos de la estrella de fútbol. Al niño también le criticaron su gusto por la moda luego de que apareciera en otra foto junto a su abuela con unas zapatillas Nike, de la colección diseñada en colaboración Kanye West. "Cristiano embajador de Nike y su hijo vistiendo Adidas"; "el pequeño robot atrapado, enemigo de la moda que mezcla Nike y Adidas", "Cristiano, acepta que tu hijo es enemigo de la moda", le dijeron. SUSCRIBETE A NUESTRO BOLETIN A todos estos detractores el jugador del Manchester United respondió: "Se pone lo que quiere y no lo que vosotros queráis", escribió debajo de la foto compartida por su madre.

