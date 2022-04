El emotivo gesto de Cristiano Ronaldo en recuerdo a su bebé fallecido Cristiano Ronaldo dedicó su gol número 100 en la Premier League de Inglaterra a su bebé fallecido. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Sin dudas, Cristiano Ronaldo ya tiene un ángel que lo cuida desde el cielo. El futbolista y su pareja Georgina Rodríguez anunciaron con profundo pesar la pasada semana que uno de los gemelos que la modelo estaba esperando había muerto. Aunque la otra bebé llegó sana y le ha dado una gran alegría a la familia, estos no dejan de recordar al pequeño que abandonó el mundo al nacer. Por eso este domingo, cuando CR7 marcó su gol número 100 en la Premier League de Inglaterra, se lo dedicó a su bebé fallecido. En medio del terreno, Cristiano miró al cielo y alzó la mano desde señalando así a su hijo que ahora lo acompaña desde lo más alto, un gesto que ha conmovido a todos sus fans. El futbolista compartió con sus seguidores ese momento del encuentro de su equipo, el Manchester United, con el Arsenal de Londres.. "El bebé mira hacia abajo y sonríe Cris ❤️🙌"; "amor a tu familia ❤️🕊"; "mantente fuerte, Ronaldo, despídete de tu pequeño 🕊🥺"; "fuerza amigo", le dijeron en redes. Ronaldo Credit: OSCAR DEL POZO/AFP via Getty Images El pasado 18 de abril la pareja anunció la muerte de uno de sus mellizos en un comunicado. "Con nuestra más profunda tristeza tenemos que anunciar el fallecimiento de nuestro hijo", dijeron. "Es el dolor más grande que unos padres pueden sentir. Solo el nacimiento de nuestra hija nos da la fuerza para vivir este momento con algo de esperanza y felicidad", aseguraron. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Cristiano Ronaldo Cristiano Ronaldo | Credit: Cristiano Ronaldo/Instagram A los pocos días el futbolista dio a conocer que tanto Georgina como la otra recién nacida habían salido del hospital y ya estaban en casa. "Hogar dulce hogar", escribió en sus redes. "Gio y nuestra bebé finalmente están con nosotros". En todo este tiempo muchas han sido las muestras de solidaridad, como el gesto que tuvieron los aficionados en el estadio del Liverpool, donde mostraron su apoyo al portugués justo en el minuto 7 del partido cuando se levantaron y comenzaron a aplaudir. "Mi familia y yo nunca olvidaremos este momento de respeto y compasión 🙏🏽🙏🏽🙏🏽", les dejó saber Cristiano conmovido por el gesto.

