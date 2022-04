Cristiano Ronaldo aparece por primera vez desde la muerte de su hijo Cristiano Ronaldo reapareció en redes por primera vez desde la muerte de su hijo recién nacido. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Los últimos días no han sido nada fáciles para Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez, quienes con profundo pesar anunciaron la muerte de uno de sus gemelos recién nacidos. En medio de este tiempo de luto en que pidieron respeto para su familia, el futbolista reapareció en redes por primera vez desde la muerte de su hijo. Tras la triste noticia, Cristiano se tuvo que ausentar al juego entre su equipo Manchester United contra el Liverpool en la Premier League inglesa. No obstante, los aficionados en el estadio del Liverpool mostraron todo su apoyo al portugués y justo en el minuto 7 del partido, en alusión al número de su camiseta, los presentes se levantaron y comenzaron a aplaudir. Cristiano Ronaldo Everton v Manchester United - Premier League Credit: Michael Regan/Getty Images En medio de tanto dolor, este gesto conmocionó a Cristiano, quien se tomó un tiempo para agradecer a quienes lo tienen en mente en este tiempo. "Un mundo… Un deporte… Una familia global… Gracias, Anfield. Mi familia y yo nunca olvidaremos este momento de respeto y compasión 🙏🏽🙏🏽🙏🏽", escribió el futbolista junto a un video del aplauso que le dedicaron sus fans. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Esta es la primera vez que Cristiano aparece en sus redes desde que tuvo que anunciar el triste episodio familiar. "Con nuestra más profunda tristeza tenemos que anunciar el fallecimiento de nuestro hijo", se lee en el post de Instagram de hace unos días. "Es el dolor más grande que unos padres pueden sentir. Solo el nacimiento de nuestra hija nos da la fuerza para vivir este momento con algo de esperanza y felicidad", añadió.

