Así reaccionó Cristiano Ronaldo al sexy posado navideño de Georgina Rodríguez Presumiendo de su espectacular figura con un body rojo de encaje y transparente, la modelo dejó sin palabras al astro portugués. ¡Mira lo que le dijo! Por Leonela Taveras Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Georgina Rodríguez dejó de nuevo boquiabiertos a sus seguidores en las redes con una sexy fotografía en ropa interior al lado de su arbolito de Navidad. La imagen no dejó indiferente a Cristiano Ronaldo, quien no pudo resistirse a la belleza y sensualidad de su amada. Su comentario dejó ver lo enamorado que está de la modelo española. Image zoom Credit: Instagram / Georgina Rodríguez Rodríguez, quien aparece cómodamente tumbada en un sofá de su casa decorada con hermosos detalles navideños, causó revuelo en las redes: la fotografía cuenta con más de 2 millones de ‘me gusta’ y miles de comentarios. “Amarse a uno mismo es el principio de una historia de amor eterna”, escribió la modelo en la postal navideña, en la que presume su espectacular figura con un sugerente body rojo con encaje y transparencias. El astro de fútbol portugués comentó la imagen no una, sino dos veces: En uno le escribió “Mamamia” y en otro varios emoticones de corazón rojo. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN “Espectacular”; “qué cuerpazo”; “¿realmente vamos a ignorar el hecho de que eres la mujer más bonita del mundo?”, “impresionante bella” fueron algunos de los comentarios que recibió en su post. Rodríguez hizo gala este fin de semana del espíritu festivo y disfrutó de una escapada al campo junto a sus hijos, los mellizos Eva y Mateo, y la pequeña Alana Martina. Image zoom “Con sus sonrisas embellecen nuestras vidas”, escribió orgullosa junto a una adorable foto con los niños. También compartió cortos videos Instagram de la impresionante y lujosa decoración de su casa en Turín, que incluyen un papá Noel sentado en un trono rodeado de regalos para la familia.

