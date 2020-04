Cristiano Ronaldo causa furor con su nuevo peinado El futbolista portugués lució un nuevo peinado en una foto compartida en sus redes sociales, que causó revuelo entre sus seguidores. ¿Qué te parece su nuevo look? By Leonela Taveras ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Luego que saliera a la luz un video de Cristiano Ronaldo rompiendo la cuarentena en una fiesta familiar, la estrella de fútbol vuelve a dar agua de beber con el nuevo peinado que ha lucido en una foto compartida en redes. El futbolista portugués compartió en su cuenta de Instagram la imagen en la que mostraba su extraño peinado mientras hacía su rutina de ejercicios en su casa para mantenerse activo en tiempos de cuarentena. “¿Qué está pasando con tu cabello?”, “Córtate ese pelo ya por Dios”, “Creo que está retando a la piña”, “Estás guapísimo” fueron algunas de las comentarios que recibió de sus 214 millones de seguidores. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La foto tiene casi 7,000,000 ‘me gusta’ y casi 50,000 comentarios, entre los que también se destacan elogios a su desempeño en la cancha. A principios de abril, la pareja de Ronaldo, Georgina Rodríguez, mostró su talento para la peluquería e improvisó un corte pelo casero con una maquinilla. La estrella del Juventus de Turín estuvo recientemente en el ojo del huracán luego de que su sobrina, Alicia Aveiro, colgó un video en sus redes sociales sobre la celebración de su fiesta de cumpleaños, a la que asistieron al menos 18 personas a pesar de la declaración de emergencia por el coronavirus. Entre los invitados al encuentro familiar estaban la mujer del futbolista, Georgina, y su madre Dolores Aveiro, quien a principios de marzo había tenido un derrame cerebral. No es la primera vez que portugués rompe el confinamiento durante la crisis sanitaria. En otra ocasión fue visto de camino a entrenar, lo cual justificó diciendo que tenía permiso para mantener su estado físico. Advertisement

