Cristiano Ronaldo acusado de agredir a un niño autista: "Mi hijo estaba en shock", asegura la madre El video del incidente se ha hecho viral y la madre no se explica porqué el astro del fútbol actuó de tal manera. El futbolista ha salido a disculparse y busca hacer las paces. Aquí el reporte. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Cristiano Ronaldo Everton v Manchester United - Premier League Credit: Michael Regan/Getty Images El astro del fútbol Cristiano Ronaldo se encuentra en medio de un nuevo escándalo. Este fin de semana tras perder dos claras oportunidades de gol con su equipo, el club Manchester United, frente al club Everton, el futbolista tuvo un encuentro con un fan en el supuestamente lo agredió golpeando su mano y dejando al joven que es autista, en "shock". Los hechos ocurrieron en el Goodison Park de Liverpool, Reino Unido. Una mujer, llamada Sarah Kelly esperaba junto con su hijo Jake Harding la salida del campo de juego del astro. El chico de 14 años estaba empcionado porque era la primera vez que acudía a dicho estadio, según explica la publicación local Liverpool ECHO. En videos que circulan en la red el futbolista de 37 años se aproximó al túnel donde se encontraban madre e hijo al pasar frente a ellos —con un poco de cojera— se arregla una media y al incorporarse de buenas a primeras suelta un manotazo hacia el celular del adolescente, como quedó captado en videos que circulan en la red. "Estaba llorando, estaba conmocionado; estaba en completo shock, es autista. Está realmente molesto por esto; le arruinó el día", explicó la mujer a dicha publicación explicando que su hijo también padece dispraxia. "Ronaldo es un ídolo", prosiguió la mujer quien explicó que cuando Ronaldo se agachó para acomodarse la media su hijo lo siguió con el teléfono. "Mi hijo los estaba grabando a todos. Se agachó porque Ronaldo se estaba acomodando la media y su pierna estaba sangrando. Mi hijo bajó el teléfono para ver qué era. Ni siquiera habló". Foto del supuesto moretón que sufrió el menor tras recibir un manotazo por parte de Cristiano Ronaldo: SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN El escándalo ha sido tal que al padre de cuatro hijos no le ha quedado más que pedir disculpas. "Nunca es fácil lidiar con emociones en momentos difíciles", exclamó Cristiano en un mensaje publicado en sus redes. "Sin embargo, debemos ser respetuosos siempre, pacientes y poner el ejemplo a todos los jóvenes que aman este hermoso deporte. Quiero disculparme por mi estallido y, de ser posible, quisiera invitar a mi admirador a ver un juego en el [estadio] Old Tafford como señal de buena voluntad y espíritu deportivo". Por su parte la policía de Merseyside confirmó al mismo diario que había reportes de una "supuesta agresión" ocurrida en el mencionado recinto deportivo el pasado sábado 9 de abril. "Mientras los jugadores abandonaban el área hacia las 2:30 p.m., se reportó que un niño fue atacado por uno de los integrantes del equipo cuando se marchaba". Según reportes, la organización sin fines de lucro Save The Children ha roto con el jugador, a quien también se identifica como CR7, por su insignia en el campo de juego. Ronaldo fue nombrado como embajador de dicho organismo en 2018 se anunciaba su apoyo para combatir los abusos en contra de la minoría étnica rohingya, en Burma.

