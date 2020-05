Mira el lujoso auto que le regaló Cristiano Ronaldo a su mamá por el Día de las Madres El futbolista Cristiano Ronaldo le regaló un lujoso auto a su madre para festejarla en el Día de la Madres. ¡Mira su flamante regalo! By Lena Hansen Advertisement ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print El futbolista Cristiano Ronaldo le hizo un gran regalo a su mamá por el Día de las Madres, que se celebra este domingo. Cristiano Ronaldo y sus hermanos sorprendieron a su madre Maria Dolores Aveiro con una flamante camioneta Mercedes-Benz GLC Coupe. La orgullosa mamá del futbolista compartió una foto del lujoso auto en su Instagram. Image zoom (Photo by Chris Brunskill/Fantasista/Getty Images) La madre de Cristiano escribió el siguiente mensaje junto a una foto posando frente a su nueva camioneta negra con un arreglo de flores en sus manos: "Agradecida con mis hijos por los regalos que hoy recibí. Feliz día para todas las madres". Cristiano también publicó una foto junto a su madre en Instagram y otra con su prometida Georgina Rodríguez con el amoroso mensaje: "Feliz Día de las Madres para mis dos mujeres especiales". Rodríguez recién compartió fotos paseando con Cristiano y su hijo Cristiano Jr. por la hermosa Punta De San Lorenzo en Portugal, así que al parecer ya comenzaron a celebrar juntos con unas vacaciones. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Image zoom (Photo by Chris Brunskill/Fantasista/Getty Images) Ahora la pregunta es: ¿Qué le regalará el futbolista a su pareja Georgina Rodríguez? La modelo española es la madre de su hija Alana Martina y está criando también al primogénito del futbolista, Cristiano Jr., y a sus mellizos Mateo y Eva junto a él. ¡Seguramente no la decepcionará!

Close Share options

Close View image Mira el lujoso auto que le regaló Cristiano Ronaldo a su mamá por el Día de las Madres

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.