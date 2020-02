¡Descubre el desconocido talento del hijo de Cristiano Ronaldo! Cristiano Ronaldo Jr., de 9 años, hizo su debut en las redes sociales tras publicar su primer video en Instagram. Mira aquí la hasta ahora desconocida habilidad del pequeño influencer.



El hijo del jugador de fútbol Cristiano Ronaldo, Cristiano Ronaldo Jr, se estrenó oficialmente en las redes sociales y abrió una cuenta en Instagram revelando uno de sus grandes talentos: su facilidad para aprender idiomas. El primogénito del delantero de Juventus de 9 años publicó su primer video con un saludo en cuatro idiomas: inglés, español, portugués e italiano. "¡Hola, chicos!! Esta es mi nueva cuenta de Instagram espero que os guste", fue el mensaje que acompañó el video que ya tiene 3.6 millones de reproducciones y más de 15,000 comentarios —incluyendo el de su padre quien le envió un emoticón de beso. El pequeño creó la cuenta el lunes y con tres publicaciones en poco más de 24 horas ya tiene 1 millón de seguidores. La segunda fotografía compartida en la cuenta minicristianoronaldo2010 lo muestra en una tina con sus tres hermanos pequeños: Alana y los mellizos Eva y Mateo en compañía de su padre. La misma imagen fue también reproducida por su progenitor en su cuenta de Instagram con el mensaje: "Divertido momento con mis bebés". Al compartir la foto, el astro del fútbol portugués etiquetó a su novia, Georgina Rodríguez, y a su hijo, revelando así la nueva cuenta y nombre de usuario de su primogénito. La tercera imagen que publicó el niño fue junto a Rodríguez durante su paso por la Semana de la Moda en Milán, en el desfile de la línea Ermanno Scervino.

