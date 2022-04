Cristiano Ronaldo ya tiene a su hija recién nacida y a Georgina en casa Cristiano Ronaldo compartió una foto con Georgina y sus hijos en la que aparece con su hija recién nacida, la gemela del pequeño que perdieron esta semana. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Cristiano Ronaldo ya tiene a sus mujeres en casa. Tras varios días bajo observación médica, Georgina Rodríguez y su recién nacida finalmente regresaron a casa para reunirse con el resto de la familia e intentar, lo mejor posible, de disfrutar la llegada de la pequeñita. A través de sus redes sociales, el futbolista dio a conocer que tanto su pareja como la recién nacida habían salido del hospital y ya estaban nuevamente en casa. "Hogar dulce hogar", escribió el deportista junto a una imagen de toda la familia. "Gio y nuestra bebé finalmente están con nosotros". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Cristiano Ronaldo Cristiano Ronaldo | Credit: Cristiano Ronaldo/Instagram El orgulloso papá aprovechó para agradecer las muestras de cariño y apoyo recibido por parte de sus fanáticos y seguidores por la pérdida del hermanito de la recién nacida. "Queremos agradecerles sus dulces palabras y gestos. Su apoyo es muy importante y sentimos todo el amor y respeto que tienen hacia nuestra familia. Ahora es momento para agradecer por la vida que hemos traído a este mundo", expresó. El delantero portugués reveló el pasado lunes que su hijo gemelo había muerto durante el proceso de parto. Afortunadamente, su hija se salvó, pero estuvo bajo observación médica hasta la tarde de este jueves. "Es con una profunda tristeza que anunciamos que nuestro hijo ha muerto", reveló Cristiano a través de un comunicado hace unos días. "Es el dolor más grande que puede sentir un padre. Solo el nacimiento de nuestra hija nos da la fuerza para vivir este momento con un poco de esperanza y felicidad". Cristiano Ronaldo Cristiano Ronaldo | Credit: Cristiano Ronaldo/Instagram El pequeño era el quinto hijo de la pareja, que ya son padres de Mateo, Eva, Alana y la recién nacida cuyo nombre aún no ha sido anunciado. El futbolista, además, es padre de Cristiano Jr., fruto de una relación anterior. Ante la pérdida, el futbolista no acudió al encuentro el martes de su equipo, el Manchester United, en el campo del Liverpool dejando claro que la familia es más importante que cualquier enfrentamiento. No obstante, la afición le rindió tributo y demostró su apoyo con una ovación de aplausos justo en el minuto siete del partido, número que coincide con el de la camiseta del futbolista. "Un mundo…Un deporte…Una familia global…Gracias Anfield. Mi familia y yo jamás olvidaremos este momento de respeto y compasión", prometió Cristiano en su cuenta de Instagram.

