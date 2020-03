Cristiano Ronaldo rompe el silencio tras derrame cerebral que sufrió su mamá El astro del fútbol portugués se apoderó de sus redes sociales para ofrecer un reporte del estado de salud de su madre, Dolores Aveiro. By Mayra Mangal ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print El astro del fútbol Cristiano Ronaldo se apoderó de sus redes para ofrecer un reporte sobre el estado de salud de su madre, doña Dolores Aveiro, quien sufrió un derrame cerebral a principios de esta semana. La progenitora del capitán del Club Juventus de Turín, de 65 años, tuvo que ser ingresada de urgencia en el Hospital Doctor Nelio de Mendoça, en la isla de Madeira y próximo a la localidad de Funchal donde ella reside. "Gracias a todos por sus mensajes y su apoyo por mi mamá", expresó el jugador luso de 35 años por medio de sus redes. "Actualmente se encuentra estable y recuperándose en el hospital". "Yo y toda mi familia queremos darles las gracias al equipo médico que la está atendiendo", prosiguió el orgulloso padre de cuatro hijitos. "Amablemente les pedimos que nos brinden privacidad en estos momentos". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Según el Jornal da Maderia Aveiro se encontraba estable y consciente tras practicársele una trombectomía mecánica para drenar la obstrucción de la arteria que impedía la circulación correcta de la sangre a su cerebro. Fuera de su querida novia Georgina Rodríguez - y madre de su hija menor, Alana Martina- Doña dolores es uno de los más grandes amores del astro y quien ha estado a su lado desde sus humildes orígenes en Portugal. ¡Esperamos su pronta mejoría! Advertisement

