La enorme suma que pagan Cristiano Ronaldo y Georgina a su chef privado El futbolista portugués y la modelo española exigen unos requisitos muy específicos al cocinero que acabe preparándoles sus comidas favoritas en su nueva mansión en Portugal. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Un reconocido deportista y su pareja buscan un profesional de los fogones que pueda satisfacer todos sus caprichos alimentarios. Será bien remunerado. Interesados, preguntar por Cristiano Ronaldo o Georgina Rodríguez. Este podría ser el anuncio que el astro portugués y la modelo española podrían poner ahora que buscan chef para la nueva mansión que la pareja se ha construido en Quinta da Marinha, una exclusiva zona costera no muy lejos de Lisboa, Portugal. El inmueble –en el que se ha dicho que ha invertido $21 millones– parece que ya está a punto de terminarse y ahora Cristiano está centrado en buscar personal para su nueva casa, a la que se supone que acudirá cuando tenga un descanso de sus compromisos con su nuevo equipo, el saudí Al-Nassr. Entre los puestos de trabajo abierto se encuentra el de chef de la pareja, según el diario portugués Correio da Manha, al que exigen cumplir una serie de requisitos. Entre otros, debe dominar la cocina de varios lugares del planeta, como el sushi japonés, así como la gastronomía portuguesa tradicional. Georgina Rodriguez y Cristiano Ronaldo Georgina Rodriguez y Cristiano Ronaldo | Credit: Daniele Venturelli/WireImage Eso sí, todo elaborado con productos de primerísima calidad, según contó en una ocasión el chef Giorgio Barone, quien trabajó con Cristiano, recordó el diario español La Vanguardia. En particular, se supone que le tiene que quedar muy bien el bacalhau à Brás, el sencillo plato portugués de bacalao que se dice es el favorito del delantero y que le haría recordar su infancia en su natal Madeira. A cambio, el sueldo es de unos $5,400 mensuales. Nada mal si se tiene en cuenta que el salario mínimo en Portugal apenas supere los $800 mensuales.

