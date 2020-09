Cristiano Ronaldo es obligado a ponerse la mascarilla y el incómodo momento ha visto la luz El futbolista estaba en la grada disfrutando del partido de fútbol entre Croacia y Portugal cuando una empleada del estadio le pidió que hiciera el favor de ponerse el cubrebocas. Así reaccionó él. Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Tener renombre y dinero no significa que uno pueda hacer lo que le de la gana, incluso si eres Cristiano Ronaldo. Eso quedó demostrado este fin de semana cuando el futbolista fue captado sin llevar su mascarilla durante un partido de fútbol entre los equipos Croacia y Portugal. En medio de la euforia a Cristiano se le debió de olvidar la importancia de llevar el cubrebocas y una empleada del lugar tuvo que acercarse a llamarle la atención. Bastante serio, el que fuera futbolista del Real Madrid la miró y accedió a hacerlo aunque con cara de pocos amigos. El incómodo momento fue grabado por las cámaras del lugar y el video ya se ha hecho viral en las redes sociales. El jugador de la Juventus estaba en el banquillo en esta ocasión y observaba como el equipo de su país ganó por 4 a 1 a su adversario, lo que le tenía especialmente emocionado y quizás le hizo olvidar el importante detalle. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Las críticas no se hicieron esperar y el deportista fue duramente señalado al tratarse de una persona con mucha proyección pública que debería dar aún más ejemplo de responsabilidad. Finalmente, y tras ser advertido por la seguridad del lugar, se la puso,como el resto de las personas que le rodearon, y capítulo cerrado.

