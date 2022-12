El doble de Cristiano Ronaldo que triunfa en las redes: "Atraigo a muchas mujeres" Bewar Abdullah se parece tanto al portugués, que prácticamente se gana la vida siendo su doble. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir No solo es Cristiano Ronaldo el que se lleva todas las miradas por su aspecto guapísimo y por su habilidad con el balón. Hay un joven de 28 años que se parece tanto al portugués, que prácticamente se gana la vida siendo su doble. Se trata de Bewar Abdullah, un joven de Kurdistán que desde 2019 vive en Reino Unido, y que cada vez acapara más seguidores por el increíble parecido que tiene con Cristiano Ronaldo, de 37 años. De acuerdo con declaraciones al diario británico The Sun, su parecido no pasa desapercibido en la calle. "Gritan 'Ronaldo' cuando me ven. Los fanáticos piensan que somos como una manzana cortada por la mitad porque nos parecemos mucho", dijo Abdullah. Incluso ha dicho que atrae "a muchas mujeres" y que "muchas personas se me acercan y me piden fotografías y videos". Pero la cosa ha llegado más lejos, y es que Abdullah hasta ha ganado algo de dinero gracias a ser considero un doble de Cristiano Ronaldo. "Los fanáticos incluso me contratan para las fiestas de cumpleaños de sus hijos como regalo. Vengo y los saludo, los hace muy felices", sostuvo. Además, "cuando tengo la oportunidad de ver un partido de Portugal, el ambiente es muy bueno" y hasta "esperan a que marque Ronaldo para poder hacer el 'Siu' de celebración". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Abdulla, quien actualiza todo el tiempo sus redes con fotos y videos, en estos momentos cuenta con 1.3 millones de seguidores. También ha dicho que su mayor deseo es poder encontrarse con el portugués. "Conocer al verdadero Ronaldo algún día. Es mi sueño".

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image El doble de Cristiano Ronaldo que triunfa en las redes: "Atraigo a muchas mujeres"

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.