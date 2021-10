Cristiano Ronaldo desolado por la muerte de un ser querido de solo 34 años Cristiano Ronaldo se ha mostrado desolado en sus redes sociales por la repentina muerte de la mujer de uno de sus mejores amigos, José Semedo, que murió repentinamente con solo 34 años. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Cristiano Ronaldo junto a su familia, José Semedo y Soraia Cristiano Ronaldo junto a su familia, José Semedo y Soraia | Credit: Cristiano Ronaldo/Instagram Cristiano Ronaldo se ha mostrado desolado en sus redes sociales por la repentina muerte de la esposa de uno de sus mejores amigos, José Semedo, que falleció repentinamente con solo 34 años. "Hay momentos en los que todo pasa a un segundo plano, incluido el fútbol", escribió el portugués en Instagram. "La semana pasada, inesperadamente, se fue un fantástico ser humano, nuestra querida Soraia, una maravillosa madre y esposa de uno de los mejores amigos que la vida me ha dado. Nada puede borrar el dolor de mi hermano José Semedo y de toda la familia, pero estamos juntos, hoy como siempre, a tiempo para afrontar este momento tan difícil. Descansa en paz amiga mía. Nunca te olvidaremos", añadió. Cristiano Ronaldo junto a su familia, José Semedo y Soraia Cristiano Ronaldo junto a su familia, José Semedo y Soraia | Credit: Cristiano Ronaldo/Instagram Según informaciones de prensa, Soraia falleció en el Hospital Curry Cabral de Lisboa, donde estaba ingresada a causa de algunas complicaciones de salud causadas por una infección. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Semedo es amigo amigo de Ronaldo desde que ambos eran adolescentes y coincidieron en la cantera del club Sporting de Portugal. Semedo, además, jugó con clubs como el Sheffield Wednesday o el Charlton en Reino Unido. Actualmente es capitán del Vitória Setúbal portugués. La pareja llevaba 15 años juntos y tienen dos hijos en común. En uno de sus últimos post de Instagram, Semedo puso una foto junto a Soraia donde la llamó "mi reina".

