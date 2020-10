Cristiano Ronaldo da positivo a COVID-19 "Ronaldo está bien, sin síntomas y en aislamiento", se informó por medio de un comunicado. Aquí el reporte. Por Mayra Mangal Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir ¡Vaya noticia de martes 13! Hoy ha trascendido que el astro del fútbol Cristiano Ronaldo ha dado positivo en la prueba de la COVID-19. Por el momento el Capitán del Club Juventus de Turín parece ser asintomático. "Ronaldo está bien, sin síntomas y en aislamiento", se informó por medio de un comunicado emitido este martes por la Asociación Portuguesa de Fútbol. Según múltiples fuentes, el jugador de la Juventus se encuentra concentrando en Portugal con el resto de los jugadores de su país. Image zoom Tullio M. Puglia/Getty Images La familia del jugador permanece en Italia, a juzgar por el post de su pareja, Georgina Rodríguez, de su salida para hacer compras en un mercado de Turín: SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN El diagnóstico significa que el padre de cuatro hijos se perderá el encuentro de la Copa de Naciones de la UEFA entre Suecia y Portugal que estaba programado para este miércoles y que está programado para realizarse en Lisboa. El resto del equipo luso ha dado negativo y por el momento toda la selección estaría disponible para disputar el encuentro. El último partido de Ronaldo fue el pasado domingo en un 0-0 entre Francia y Portugal.

