La "bromita" de Cristiano Ronaldo sobre el coronavirus que no cayó bien El delantero del Juventus Cristiano Ronaldo fingió saludar a fanáticos "invisibles" cuando llegó al estadio desierto de público como medida de precaución por la alerta sanitaria que atraviesa Italia. Mira el curioso gesto que hizo. La estrella del fútbol Cristiano Ronaldo apostó a su sentido del humor para romper con el hielo sobre el pánico que ha generado la epidemia del coronavirus e hizo una pequeña broma que al parecer no cayó bien a todo el mundo. Todo empezó cuando el atleta de 36 años se bajó de un autobús y se acercó a la valla de seguridad donde regularmente se colocan los fanáticos que reciben a los deportistas, estiró la mano y pretendió chocar cinco con los hinchas que no estaban ahí porque el estadio estaba cerrado al público. Ante el alto número de contagiados y muertes en Italia, el partido entre Juventus y el Inter de Milán -al igual que otros- se jugó el fin de semana a puerta cerrada como medida de prevención. En el video que ha circulado por las diferentes plataformas, se muestra al delantero portugués sonriendo ampliamente tras su broma, lo cual no ha sido muy bien recibido por los fanáticos quienes consideran que el momento no es el más apropiado pues ese mismo día se supo que Italia es el segundo país con más infectados. "Cristiano Ronaldo tiró el coronavirus al lodo", fue uno de los comentarios compartido por uno de los usuarios de Twitter. Otros, no lo tomaron tan en serio y se rieron ante el curioso gesto del atleta. Luego de su broma a la llegada al estadio, Cristiano continuó haciendo hincapié en la la ausencia del público aplaudiendo y alzando los brazos como si estuviera respondiendo a las ovaciones de los fanáticos, que no pudieron ver en vivo a Juventus vencer al Inter de Milán 2-0. Los fallecidos en Italia causa del Covid-19 ya alcanzan la cifra de 463, de acuerdo con el jefe de la Protección Civil de ese país, Angelo Borrelli. El número de contagiados desde el principio del brote es de 9,172. En su más reciente publicación en su cuenta de Instagram, Cristiano compartió un mensaje con sus 206 millones de seguidores celebrando sus 1,000 juegos oficiales en 18 temporadas a lo largo de carrera profesional.

