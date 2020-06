Acusan a Cristiano Ronaldo de deber $16 millones en impuestos a España Una reciente demanda en contra de Cristiano Ronaldo revela que debe más de $16 millones de impuestos en España. Por Andrés Rubiano Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Una grave acusación hecha por la Sección de Delitos Económicos de la Fiscalía Provincial de Madrid en contra de Cristiano Ronaldo parece opacar el excelente momento por el que pasa la vida del futbolista portugués. La reciente denuncia asegura que la estrella del Real Madrid debería alrededor de $16 millones en impuestos a su actual país de residencia, España. La acusación en contra del jugador fue presentada el martes ante el Juzgado de Instrucción Decano de Pozuelo de Alarcón, según lo reveló en un informe el diario El País en su sitio en línea. El futbolista de 32 años habría dejado de pagar impuestos tributarios asociados con sus derechos de imagen entre los años 2011 y 2014, caso similar por el que recientemente al jugador argentino Lionel Messi le fue ratificada una condena de 21 meses de cárcel por el Tribunal Supremo de España. Image zoom Cristiano Ronaldo Según lo detalla el periódico ibérico, las cantidades de dinero por las que Ronaldo está siendo acusado, le podrían significar una pena de hasta cinco años de prisión, de llegar a ser encontrado culpable. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La denuncia contra Cristiano agrega que tras la llegada del astro al equipo madridista se habría creado una compañía a la cual le entregó sus derechos de imagen, todo con el fin de “ocultar al fisco las rentas generadas en España”, lo que supondría una culpabilidad “voluntaria” y “consciente” de parte del jugador. El 2017 parecía ser un año perfecto para el portugués. En lo profesional levantó su cuarto Balón de Oro, además de consagrarse campeón de la Liga Española y la Champions League. En cuanto a lo personal, hace algunos días nacieron sus gemelitos y su relación con la modelo española Georgina Rodríguez parece estar en el mejor momento.

