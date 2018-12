Christian Nodal habla sobre romántico dueto con Ana Bárbara. ¿Quedó flechado por la cantante mexicana?

Christian Nodal no esconde su admiración por Ana Bárbara. La estrella de 19 años del género regional mexicano recién grabó un dueto con la cantante mexicana de 47 años, para el próximo disco de Ana Bárbara y quedó muy impresionado con ella.

“Trabajar con ella ha sido increíble. Es una de los exponentes más lindas de nuestra música en cuanto a su voz y como persona, siento mucha admiración y trabajar con ella fue un gustazo”, confiesa a People en Español.

La canción que grabaron juntos, cuyo título aún no se ha revelado, es muy especial, asegura Nodal. “Cuando Ana me la presentó nada más tenía una guitarra ella y me la cantó en mi cuarto de hotel y le dije: ‘¿Sabes qué Ana? Ahorita tengo un problema. No estoy sintiendo las canciones, no me están llenando, así que si no me gusta el problema no es tuyo, es mío’. En cuanto me cantó la canción no tardé diez segundos para decirle: ‘Ya, hay que hacerlo'”, recuerda.

El tema lo grabaron en Los Ángeles, California, al igual que el video musical. “Quisimos hacer algo diferente. Sus videos siempre han sido más atrevidos, de historias más de telenovelas y Ana Bárbara se ve super guapa en el video. Les va a gustar mucho a nuestros fans lo que hicimos”, adelanta. “Es una canción bastante sentimental que toca fibra, es una canción muy bonita, de mariachi”.

Sobre la intérprete de “Me asusta, pero me gusta”, asegura Nodal: “Es una mujer de muy bonita energía. Está super bella y como persona más”.

El cantante mexicano creció en una familia de músicos. “Siempre he sido un chamaquito muy alterado, muy inquieto y los instrumentos me llamaban mucho la atención cuando mi papá me regalaba una trompeta, una guitarra o un piano. Mis tíos uno tocaba saxofón, otro piano. Mi mamá también canta, entonces tenemos maestros en casa. Cuando pasaba por momentos difíciles de niño mi escape era la música, así crecí”, cuenta.

Sobre ser famoso, el apuesto soltero admite que tiene su precio. “La fama es una cabro@$”, dice risueño el artista, nominado a los premios Latin Grammy. “Te quita mucho para que esté contigo y se va y no te pide nada. Yo he disfrutado mucho el proceso de estar aquí hoy en día”

Su carrera es por ahora su principal enfoque. “Siempre he sido muy solitario, muy familiar y hogareño. Tal vez se imaginan que llevo una vida loca pero soy bien tranquilo la verdad. La gente espera que soy fiestero pero la música es mi 360, no tengo tantos pasatiempos. Estoy muy dedicado”, confiesa.

Por eso no tiene novia, asegura, ya que la música es celosa y le toma mucho tiempo. “Sería muy egoísta de mi parte buscar ahorita una novia porque no estoy estable, no tengo mucho tiempo libre, no estoy en un mismo lugar. Estoy moviéndome para todos lados literalmente entonces no podría tener una relación ahorita, pero los tiempos de Dios son perfectos y me va a poner a alguien esperemos cuando sea el momento”.