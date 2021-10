¡El hijo mayor de Dayanara Torres y Marc Anthony paraliza las redes con su talento artístico! Cristian Muñiz sorprendió muy gratamente a sus seguidores con su arte y sensibilidad al compartir su espectacular obra en las redes. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Como diría el refrán, de tal palo, tal astilla. El arte corre por las venas de Cristian Muñiz, hijo mayor de Dayanara Torres y Marc Anthony, así que era de esperar que el joven sorprendiera con su talento y amor al arte. A diferencia de sus progenitores, Cristian no se ha decantado por la canción, el modelaje o la televisión, su sensibilidad es sobre el papel, el color y el dibujo, una materia con la que ha dejado impresionados a sus seguidores. El primogénito de la exMiss Universo ha superado con creces todas las expectativas y ha demostrado la magia que nace de sus manos. Dayanara Torres Dibujo de Cristian Muñiz | Credit: IG/Cristian Muñiz El espectacular retrato de uno de los personajes de los cómics de Marvel impresionó a todos por el cuidado de cada detalle de la ilustración. Aunque, sin duda, hubo alguien que se mostró especialmente orgullosa: su madre. La también actriz le expresó su profundo amor y admiración con estas bonitas palabras. "wow mi Cristian, tu talento es tan brillante. Nunca cesas de sorprenderme", le escribió. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Aunque el joven no es dado a exponer demasiado sus trabajos en las redes, cuando lo hace deja al descubierto las maravillas que es capaz de hacer. Dayanara Torres Dibujo de Cristian Muñiz | Credit: IG/Cristian Muñiz Cristian ha demostrado tener no solo un gran talento para el dibujo artístico sino también ser un hermoso ser humano, responsable y de lo más estudioso que sigue dándolo todo en la universidad. Ese amor y sensibilidad que desprende como ser humano y siempre ha demostrado a su familia, especialmente su hermano Ryan y su madre, se denota en cada una de sus pinceladas. Dayanara Torres, Ryan Muñiz y Cristian Muñiz Credit: Cortesía / Nunu - Blogdelosangeles.com Los dos hijos de la modelo han demostrado tener muy desarrollada esa vena artística. En el caso del menor, Ryan, se ha derivado más hacia la música tal y como su mami ha presumido con todo el amor del mundo en alguna publicación en redes. Ambos son el fruto de una educación y una entrega absoluta de Dayanara quien ha vivido en cuerpo y alma para ellos. El resultado han sido estas dos obras de arte como hijos que despiertan el orgullo de su madre a cada paso que dan. ¡Enhorabuena!

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image ¡El hijo mayor de Dayanara Torres y Marc Anthony paraliza las redes con su talento artístico!

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.