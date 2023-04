Hijo mayor de Dayanara Torres sorprende a su madre tras dar este importante paso El joven Cristian Muñiz Torres dejó sin palabras a la actriz y presentadora. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Dayanara Torres vive un momento sumamente feliz por partida doble y hasta triple. Su carrera atraviesa una de las mejores etapas y su corazón está más que contento. A este derroche de alegría y dicha hay que añadir algo más que llega de la mano de su hijo mayor, Cristian Muñiz Torres. El joven ha dado un paso más que ha dejado a su madre sin palabras y de lo más emocionada. Todavía sin poder creerlo, la actriz y conductora compartió la emoción que siente. Una vivencia que le llena de orgullo como madre. El joven diseñador, dibujante y artista ha protagonizado un nuevo salto en su carrera. Y nada menos que en la música y la televisión. Así mismo lo mostraba Dayanara en un entrañable video en las redes que lo resume todo. Dayanara Torres y su hijo Cristian Dayanara Torres y su hijo Cristian | Credit: IG/ Dayanara Torres "¡Qué noche tan maravillosa! ¡No puedo sentirme mas orgullosa como madre de poder ver en el escenario las creaciones de mi Cristian! ¡Papito, no dejas de sorprenderme a mí y a tantos!", expresó llena de emoción. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Y es que Cristian fue el encargado de engalanar el escenario de los Latin American Music Awards durante la actuación de una de sus invitadas y artistas estelares, la cantante Young Miko. "Hiciste un trabajo impresionante con tus dibujos sobre el escenario. ¡Estoy tan orgullosa de ti y de tu arte!", escribió Dayanara junto a las imágenes. Un nuevo logro y paso en su profesión que dejó, no solo a sus seres queridos sino a muchos de sus seguidores con ganas de más. Una carrera prometedora que apenas comienza. ¡Felicidades, Cristian!

