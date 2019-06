Frida Sofía estuvo embarazada: ¿Qué pasó con ese bebé?

Frida Sofía está en boca de todos. Y esta vez señores, no es por sus pleitos en la redes sociales con su prima Michelle Salas o su mamá Alejandra Guzmán, si no por las fuertes declaraciones que su expareja Cristian Estrada dio esta mañana en Un nuevo día (Telemundo). “Me he dado cuenta de muchas cosas, fotos que están en las redes que yo y Frida solamente teníamos”, contó el joven a Rashel Díaz. “[Había] una foto en donde se ve que ella estuvo embarazada. Ella me lo dijo, me llamó y yo estaba de vacaciones, ya no [estábamos] juntos”.

Según Estrada, el que no mantuviera en aquel entonces una relación con la hija de la Guzmán, no significó que él huyera y dejara a Frida sola con tal responsabilidad. “Es un tema que nunca quiero tocar”, dijo. “Claro que la busqué y [el hijo] no fue error, yo quería tener un hijo. Enamorado estaba. Me enamoré de Frida no de la hija de Alejandra Guzmán”.

Pero, ¿qué pasó con el bebé? “Creo que se lo tienen que preguntar a Frida, dijo Estrada, quien aprovechó los reflectores para aclarar que él no tiene ninguna relación sentimental con la madre de su ex. “Puede serguir hablando de mí, que busco la fama. Ella es la hija de la Guzmán, si yo fuera trepador, yo estuviera con Alejandra no con Frida”, aclaró molesto. “No tengo nada qué ver con la señora Guzmán, a la señora le tengo un respeto como se lo tengo a mi madre. Mis respetos para la señora”.

Hasta el momento Frida no ha dicho nada respecto a estas declaraciones. Pero seguramente pronto aparecerá en sus redes sociales.